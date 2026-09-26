Нейросеть чуть не спровоцировала войну Китая и США: главные ИИ-глюки сентября

Айзекс предъявили обвинение и бросили за решетку. Полиция поверила ИИ, и ее не смутило, что у Айзекс был черный автомобиль, в то время как свидетели описывали бордовую машину, а на поврежденной машине одной из жертв нашли следы бордовой или красной краски. Проигнорировало следствие и то, что ДТП произошло в 21:53, а машину Айзекс камера сняла на две минуты раньше, в 21:51, при этом она удалялась от места происшествия. В мае генпрокурор Флориды отказался предъявлять Айзекс обвинения. А вскоре нашлась истинная виновница аварии.