ИИ-агенты работали в «песочнице», отрезанной от интернета, и не подозревали о существовании друг друга. Образно говоря, они находились в одиночных тюремных камерах. 7 мая 2026 г. им дали задание, но по недосмотру кого-то из сотрудников миссия оказалась невыполнимой: требовалось скачать данные из сети, доступ к которой был перекрыт. Столкнувшись с этим препятствием, искусственные разумы предположили, что нужный файл можно у кого-то запросить. В виртуальной среде была общая «библиотека» (служебный репозиторий Artifactory), куда любой бот мог загружать файлы и просматривать чужие. Один из них догадался оставить сообщение с вопросом: «Есть ли здесь кто-нибудь?». Вскоре пришел ответ – так они выяснили, что не одни, и наладили между собой связь.