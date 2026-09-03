Nvidia покупает ИИ-стартап Hugging Face за $13 млрд
Американская корпорация Nvidia покупает платформу искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом Hugging Face за $12,9 млрд, сообщает CNBC News.
После приобретения Hugging Face продолжит работать как открытая платформа для экосистемы ИИ, заявил гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. По его словам, компания намерена масштабировать платформу, укрепить ее инфраструктуру и расширить доступ к ИИ для разработчиков и организаций по всему миру.
Глава Hugging Face Клеман Деланг рассказал CNBC, что компания сама обратилась к Nvidia с предложением о сделке летом. По его словам, Hugging Face и «открытый» ИИ в целом оказались на переломном этапе и нуждались в дополнительных ресурсах, масштабировании и большей известности.
Что такое Hugging Face
Компания также разрабатывает открытые инструменты и библиотеки для создания и обучения ИИ-моделей, включая популярную библиотеку Transformers.
Крупнейшим приобретением Nvidia остается покупка активов производителя ИИ-чипов Groq за около $20 млрд в декабре 2025 г. До этого крупнейшей сделкой компании была покупка израильского производителя чипов Mellanox почти за $7 млрд в 2019 г., напоминает CNBC.
4 августа SpaceX объявила о стратегическом партнерстве с Nvidia для разработки вычислительного модуля спутников Starmind AI1.
23 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что Nvidia планирует создать конкурента китайским ИИ-моделям. Компания уже заключила масштабное соглашение со стартапом Poolside. По условиям договора, Nvidia получает доступ к технологиям партнера и возможность принять в свой штат значительную часть его инженерного состава.