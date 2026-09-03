Nvidia покупает ИИ-стартап Hugging Face за $13 млрд

Hugging Face – платформа для разработчиков ИИ, на которой пользователи могут публиковать, находить и совместно использовать модели машинного обучения, датасеты и приложения, в том числе модели с открытыми весами.

Компания также разрабатывает открытые инструменты и библиотеки для создания и обучения ИИ-моделей, включая популярную библиотеку Transformers.