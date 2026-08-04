SpaceX объявила о стратегическом партнерстве с Nvidia
SpaceX объявила о стратегическом партнерстве с Nvidia для разработки вычислительного модуля спутников Starmind AI1. Об этом компания миллиардера Илона Маска сообщила в соцсети Х.
Каждый спутник Starmind будет оснащен графическими процессорами NVIDIA Rubin и центральными процессорами NVIDIA Vera. Это позволит обеспечить вычислительные мощности уровня дата-центра непосредственно в космосе, отметили в SpaceX.
29 июня SpaceX успешно вывела на орбиту спутник цифрового радиовещания Sirius SXM-11 с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Аппарат массой около 7 тонн предназначен для предоставления услуг спутникового радиовещания в Северной Америке.
В январе The Information писала, что Nvidia, корпорация Microsoft и технологическая компания Amazon.com ведут переговоры об инвестировании до $60 млрд в OpenAI. 27 июля южнокорейская интернет-компания Naver выпустит 7,2 млн акций в пользу Nvidia Corp. на общую сумму около 1,48 трлн вон ($1,01 млрд). Благодаря этому Nvidia станет одним из крупнейших акционеров Naver с 4,5% акций.