SpaceX объявила о стратегическом партнерстве с Nvidia

В январе The Information писала, что Nvidia, корпорация Microsoft и технологическая компания Amazon.com ведут переговоры об инвестировании до $60 млрд в OpenAI. 27 июля южнокорейская интернет-компания Naver выпустит 7,2 млн акций в пользу Nvidia Corp. на общую сумму около 1,48 трлн вон ($1,01 млрд). Благодаря этому Nvidia станет одним из крупнейших акционеров Naver с 4,5% акций.