Nvidia, Microsoft и Amazon ведут переговоры об инвестировании $60 млрд в OpenAI

Американский производитель графических процессоров Nvidia, корпорация Microsoft и технологическая компания Amazon.com ведут переговоры об инвестировании до $60 млрд в OpenAI, сообщает The Information со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Эти инвестиции станут частью раунда финансирования на сумму до $100 млрд. Nvidia собирается выделить до $30 млрд, а Microsoft – около $10 млрд. Amazon будет финансировать компанию впервые и инвестирует более $10 млрд или $20 млрд.

Эти инвестиции дополнят $30 млрд, которые выделит японская многонациональная холдинговая компания SoftBank Group. Она также ведет переговоры о деталях финансирования.

2 ноября 2025 г. аналитики Bloomberg назвали акции Nvidia самыми влиятельными в истории Уолл-стрит. Компания установила исторический рекорд, первой достигнув рыночной капитализации в $5 трлн, что подчеркивает ее доминирующее влияние на мировую экономику и фондовый рынок.

