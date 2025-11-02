Bloomberg назвал акции Nvidia самыми влиятельными в истории Уолл-стрит
Аналитики Bloomberg назвали акции Nvidia самыми влиятельными в истории Уолл-стрит. Компания установила исторический рекорд, первой достигнув рыночной капитализации в $5 трлн, что подчеркивает ее доминирующее влияние на мировую экономику и фондовый рынок, пишет агентство.
Масштаб компании теперь превышает стоимость шести из одиннадцати секторов индекса S&P 500 и фондовых рынков большинства стран. На ее долю приходится 8,5% индекса S&P 500 – больше, чем суммарная стоимость 240 компаний из его нижней части.
Рост поддерживается огромными инвестициями в ИИ. Такие технологические гиганты, как Microsoft, Amazon и Meta
Несмотря на разговоры о «пузыре» на рынке ИИ, председатель ФРС Джером Пауэлл отверг сравнения с крахом эпохи доткомов, а около 91% аналитиков Уолл-стрит сохраняют позитивные рекомендации по акциям, ожидая продолжения ралли, отмечает агентство.
О том, что американская корпорация Nvidia достигла рыночной капитализации в $5 трлн, стало известно 29 октября. Ее акции резко подорожали после встречи лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина.