Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Bloomberg назвал акции Nvidia самыми влиятельными в истории Уолл-стрит

Ведомости

Аналитики Bloomberg назвали акции Nvidia самыми влиятельными в истории Уолл-стрит. Компания установила исторический рекорд, первой достигнув рыночной капитализации в $5 трлн, что подчеркивает ее доминирующее влияние на мировую экономику и фондовый рынок, пишет агентство.

Масштаб компании теперь превышает стоимость шести из одиннадцати секторов индекса S&P 500 и фондовых рынков большинства стран. На ее долю приходится 8,5% индекса S&P 500 – больше, чем суммарная стоимость 240 компаний из его нижней части.

Рост поддерживается огромными инвестициями в ИИ. Такие технологические гиганты, как Microsoft, Amazon и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), планируют увеличить совокупные капитальные расходы на 34%, до примерно $440 млрд, в ближайшие 12 месяцев. Значительная часть средств будет направлена на развитие технологий искусственного интеллекта. Это объясняет, почему выручка Nvidia, по прогнозам, достигнет $285 млрд в следующем финансовом году.

Несмотря на разговоры о «пузыре» на рынке ИИ, председатель ФРС Джером Пауэлл отверг сравнения с крахом эпохи доткомов, а около 91% аналитиков Уолл-стрит сохраняют позитивные рекомендации по акциям, ожидая продолжения ралли, отмечает агентство.

О том, что американская корпорация Nvidia достигла рыночной капитализации в $5 трлн, стало известно 29 октября. Ее акции резко подорожали после встречи лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её