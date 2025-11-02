Bloomberg назвал акции Nvidia самыми влиятельными в истории Уолл-стрит

Рост поддерживается огромными инвестициями в ИИ. Такие технологические гиганты, как Microsoft, Amazon и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , планируют увеличить совокупные капитальные расходы на 34%, до примерно $440 млрд, в ближайшие 12 месяцев. Значительная часть средств будет направлена на развитие технологий искусственного интеллекта. Это объясняет, почему выручка Nvidia, по прогнозам, достигнет $285 млрд в следующем финансовом году.