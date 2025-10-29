Газета
Nvidia стала первой компанией в истории с капитализацией в $5 трлн

Ведомости

Американская корпорация Nvidia достигла рыночной капитализации в $5 трлн, став самой дорогой публичной компанией мира, сообщает Bloomberg. Акции производителя чипов выросли на 3,5% до $208,05 за бумагу, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос экспорта чипов Nvidia в Китай.

Как отмечает издание, бурный рост стоимости Nvidia связан с глобальным бумом искусственного интеллекта и активным заключением новых сделок генеральным директором Дженсеном Хуангом. Компания расширяет партнерства с такими корпорациями, как Nokia, Samsung Electronics и Hyundai Motor Group.

По данным Bloomberg, только в 2025 г. акции Nvidia подорожали более чем на 50%, обеспечив почти пятую часть роста индекса S&P 500. Аналитики отмечают, что рыночная оценка в $5 трлн еще недавно казалась «немыслимой».

Хуанг ранее представил новое поколение чипов, которое, по его оценке, способно принести компании до $500 млрд выручки, и заявил, что Nvidia «далека от пика роста».

28 октября акции Apple выросли, что позволило компании впервые в истории достичь рыночной капитализации в $4 трлн. Таким образом, Apple стала третьей компанией в мире после Microsoft и Nvidia, преодолевшей эту отметку.

Рост акций Apple наблюдается на фоне успешных продаж новой линейки iPhone 17, представленной в сентябре. За последние две недели бумаги компании росли в течение 11 из 12 торговых дней, и аналитики ожидают, что отчет Apple за IV финансовый квартал подтвердит позитивную динамику.

