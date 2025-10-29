Nvidia стала первой компанией в истории с капитализацией в $5 трлн

Американская корпорация Nvidia достигла рыночной капитализации в $5 трлн, став самой дорогой публичной компанией мира, сообщает Bloomberg. Акции производителя чипов выросли на 3,5% до $208,05 за бумагу, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос экспорта чипов Nvidia в Китай.