Apple стала третьей компанией после Microsoft и Nvidia стоимостью более $4 трлн

Ведомости

28 октября акции Apple выросли, что позволило компании впервые в истории достичь рыночной капитализации в $4 трлн, сообщает СNBC. Таким образом, Apple стала третьей компанией в мире после Microsoft и Nvidia, преодолевшей эту отметку.

Рост акций Apple наблюдается на фоне успешных продаж новой линейки iPhone 17, представленной в сентябре. За последние две недели бумаги компании росли в 11 из 12 торговых дней, и аналитики ожидают, что отчет Apple за IV финансовый квартал подтвердит позитивную динамику.

Одновременно Microsoft также укрепила свои позиции: ее акции прибавили около 3% после новостей о завершении сделки по приобретению 27% акций коммерческого подразделения OpenAI. Технологический гигант сотрудничает с разработчиком ChatGPT с 2019 г., инвестируя в развитие искусственного интеллекта.

Несмотря на рекорды Apple и Microsoft, лидером мирового рынка остается Nvidia, чья капитализация превышает $4,6 трлн. Рост компании связан с доминированием на рынке чипов для ИИ, спрос на которые продолжает стремительно увеличиваться.

