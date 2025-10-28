Apple стала третьей компанией после Microsoft и Nvidia стоимостью более $4 трлн
Рост акций Apple наблюдается на фоне успешных продаж новой линейки iPhone 17, представленной в сентябре. За последние две недели бумаги компании росли в 11 из 12 торговых дней, и аналитики ожидают, что отчет Apple за IV финансовый квартал подтвердит позитивную динамику.
Одновременно Microsoft также укрепила свои позиции: ее акции прибавили около 3% после новостей о завершении сделки по приобретению 27% акций коммерческого подразделения OpenAI. Технологический гигант сотрудничает с разработчиком ChatGPT с 2019 г., инвестируя в развитие искусственного интеллекта.
Несмотря на рекорды Apple и Microsoft, лидером мирового рынка остается Nvidia, чья капитализация превышает $4,6 трлн. Рост компании связан с доминированием на рынке чипов для ИИ, спрос на которые продолжает стремительно увеличиваться.