SpaceX вывела на орбиту 7-тонный спутник Sirius SXM-11

В сообщении SpaceX говорится, что вывод спутника SXM-11 подтвержден. Запуск состоялся с площадки космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 22:25 по времени Восточного побережья США, (05:25 мск). Примерно через 35 минут после старта аппарат был выведен на расчетную орбиту.