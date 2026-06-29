SpaceX вывела на орбиту 7-тонный спутник Sirius SXM-11
Американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту спутник цифрового радиовещания Sirius SXM-11 с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Аппарат массой около 7 тонн предназначен для предоставления услуг спутникового радиовещания в Северной Америке. Об этом сообщила компания – разработчик ракеты.
В сообщении SpaceX говорится, что вывод спутника SXM-11 подтвержден. Запуск состоялся с площадки космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 22:25 по времени Восточного побережья США, (05:25 мск). Примерно через 35 минут после старта аппарат был выведен на расчетную орбиту.
Спутник SXM-11 принадлежит нью-йоркской компании Sirius XM Holdings Inc. и рассчитан на эксплуатацию в течение 15 лет. Он будет обеспечивать услуги спутникового радиовещания в S-диапазоне на территории Северной Америки.
После нынешнего запуска орбитальная группировка Sirius XM увеличилась до восьми аппаратов. Кроме того, в ходе миссии первая многоразовая ступень Falcon 9, использовавшаяся уже в 17-й раз, после отделения успешно выполнила управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.
22 июня стало известно, что акции космической компании миллиардера Илона Маска упали на 9% после объявления о размещении необеспеченных облигаций на сумму не менее $20 млрд. На 18:42 мск акции падают на 9,55% до $167,35 за бумагу.
В этот же день SpaceX объявила о начале выпуска необеспеченных облигаций инвестиционного уровня. Reuters писал, что SpaceX разместит 10-летние облигации на $20 млрд. Предположительно, привлеченные средства пойдут на рефинансирование кредита, взятого для покупки xAI и соцсети X.
До этого космическая компания провела успешное первичное публичное предложение (IPO), в ходе которого привлекла $85,7 млрд.