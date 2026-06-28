От первого миллиона к 23-й экономике мира: Илон Маск в цифрах и графиках

От первого миллиона к 23-й экономике мира: Илон Маск в цифрах и графикахБогатейшему человеку планеты исполнилось 55 лет
28 июня исполнилось 55 лет Илону Маску – богатейшему человеку в мире, главе SpaceX и Tesla, сыгравшему значительную роль не только в освоении космоса и создании электрокаров, но и в американской политике. За две недели до этого SpaceX вышла на биржу, после чего Маск стал первым в истории долларовым триллионером – этот статус он сохранял около десяти дней. О жизни, деньгах, детях и отношении к власти – в инфографике «Ведомостей».
Первые миллионы
Маск родился и вырос в ЮАР. В 1988 г. 17-летний юноша переехал сначала в Канаду, а затем в США, где получил степени бакалавра по бизнесу и физике в Пенсильванском университете.
После этого будущий миллиардер начал обучение в Стэнфорде, собираясь получить докторскую степень по прикладной физике, но вскоре отказался от этой идеи и вместе с младшим братом Кимбалом в 1995 г. основал компанию Zip2 - разработчика софта для онлайн-публикации контента.
В 1999 г. братья продали бизнес, и Илон Маск, заработавший на сделке $22 млн, вложил большую часть средств в создание X.com – одного из первых в мире онлайн-банков. Отличительной чертой финансовой компании была возможность переводить деньги по адресу электронной почты.
В 2000 г. произошло слияние X.com с главным конкуреном – компанией Confinity, создавшей платежную систему PayPal. Однако вскоре между Маском, который возглавлял объединенную компанию, и другими топ-менеджерами возникли разногласия – прежде всего из-за названия. В итоге он лишился поста руководителя, но при этом остался в совете директоров. В 2002 г. корпорацию, к тому моменту уже переименованную в PayPal, приобрела eBay, а Маск за свою долю получил до $180 млн.
Космос и электрокары
Порядка $100 млн из вырученных средств Маск вложил сначала в аэрокосмическую компанию SpaceX, созданную им в мае 2002 г., а в 2004 г. – еще около $6,5 млн инвестировал в производителя электрокаров Tesla (основан в 2003 г. Мартином Эбергартдом и Марком Тарпеннингом).
Уже в 2008 г. SpaceX запустила в космос тестовую ракету Falcon 1, став первой в мире частной компанией, которой это удалось.
Худший год в жизни Маска
После этого SpaceX сосредоточилась на разработке и совершенствовании многоразовой ракеты среднего класса семейства Falcon 9. По итогам 2025 г. 51% всех орбитальных пусков пришлось именно на нее. Большинство полетов Falcon 9 нацелены на выведение на орбиту новых спутников Starlink – масштабной группировки (составляет 69% всех аппаратов человечества на орбите) для обеспечения доступа к высокоскоростному спутниковому интернету. Сейчас этой услугой пользуются порядка 10,3 млн абонентов в 164 странах.
В мае 2020 г. SpaceX успешно отправила к МКС корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. В настоящее время компания вкладывает миллиарды в разработку сверхтяжелой ракеты Starship, которая будет использоваться в миссиях на Луну и Марс.
Параллельно с развитием SpaceX с 2008 г. Маск руководил Tesla. В том же году компания выпустила свой первый автомобиль – спортивный Roadster, за которым последовали седан Model S (2012 г.), и внедорожник Model X (2015 г.). В 2017 г. Tesla начала поставки Model 3 – самого популярного электромобиля компании на сегодняшний день.
По итогам 2020 г. Tesla впервые зафиксировала прибыль, ее акции резко выросли в цене, а Маск в 2021 г. стал самым богатым человеком в мире. В реальности же прибыль за 2020 г. была связана с продажей другим автоконцернам углеродных кредитов (экологических квоты, позволяющих компенсировать невыполнение нормативов по выбросам).
В 2015 г. Маск стал соучредителем OpenAI, но в 2018 г. ушел из правления из-за конфликтов с проектами Tesla в области искусственного интеллекта. Позднее, уже в 2024 г., он подал в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана из-за коммерциализации организации, однако иск не был удовлетворен. В самой OpenAI настаивали, что Маск ранее сам поддерживал коммерциализацию компании, но покинул проект, не получив контроля над ним.
Маску было недостаточно управления двумя высокотехнологичными компаниями: в 2016 г. он стал соучредителем Neuralink, занимающейся разработкой мозговых имплантов, а также основал The Boring Company. Изначально предполагалось, что последняя будет строить высокоскоростные подземные линии для автомобилей, но но позднее она поумерила амбиции и сейчас развивает систему подземного такси в Лас‑Вегасе.
Neuralink же оценивается в $10 млрд. Ее чипы были имплантированы 21 человеку с тяжелыми неврологическими заболеваниями, а сам Маск активно публикует в соцсети X, что технологии компании смогут возвращать зрение полностью слепым и станут апгрейдом человечества в эпоху ИИ.
Крупнейшее IPO в истории
В 2023 г. Маск основал ИИ-стартап xAI, главным продуктом которого стал чат-бот Grok, глубоко интегрированный в X, приобретенный бизнесменом в 2022 г. В феврале 2026 г. xAI вошла в состав SpaceX, а 12 июня объединенная корпорация разместила на Nasdaq 555,5 млн акций по $135 за штуку. Торги под тикером SPCX открылись по $150, а по итогам первого дня компания привлекла рекордные $75 млрд.
В первые дни на фоне ажиотажа бумаги превысили в цене $200, но затем начали снижение, опустившись до $153 на закрытии 25 июня.
Рыночная капитализация SpaceX, по данным на 26 июня, превышала $2 трлн. Маску принадлежит 38% компании (порядка $770 млрд), что обеспечивает 82% его общего состояния.
На пике стоимости акций SpaceX состояние Маска достигало $1,2 трлн – больше, чем совокупный капитал его ближайших четырех преследователей в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg. Сейчас оно оценивается $940 млрд, что делает бизнесмена – одного человека – 23-й экономикой мира по номинальному ВВП в текущих ценах, выраженных в долларах США. Позади Маска – Тайвань ($920 млрд), Бельгия ($724 млрд), Аргентина ($681,5 млрд), Швеция ($669 млрд), Сингапур ($603 млрд) и др.
При этом SpaceX – убыточная компания. xAI, расходующая около $1 млрд в месяц, поглощает все средства, которые приносит Starlink (на него приходится 69% всей выручки компании), уводя компанию в минус. При выручке в $18,7 млрд в 2025 г. убыток аэрокосмического гиганта составил почти $5 млрд. Для сравнения, выручка Tesla (ее акции сейчас стоят по $375) в 2025-м достигла почти $95 млрд, а прибыль – $17 млрд. Тем не мене инвесторы поверили в главную идею Маска последних лет – перенести дата-центры для ИИ-вычислений с Земли на орбиту. Для этого предприниматель планирует вывести до 1 млн ИИ-спутников, оснащенных солнечными батареями.
Борьба с повесткой и неудачный заход в политику
Бизнес-империя Маска во многом зависит от государственного финансирования. По подсчетам The Washington Post, SpaceX и Tesla за все время получили госконтракты, займы, субсидии и налоговые льготы на $38 млрд – и это без учета закрытых от общественности соглашений, например, в сфере безопасности. Причем эта зависимость лишь растет – две трети от этой суммы пришлась на 2020-2025 гг., из них $6,4 млрд – в 2024 г. Около 30% всего госфинансирования связано с углеродными кредитами для Tesla.
Неудивительно, что до начала 2020-х Маск, по оценкам CNBC, вел себя как многие другие крупные бизнесмены и распределял пожертвования между кампаниями республиканцев и демократов примерно равномерно. При этом сам он говорил, что голосовал за Барака Обаму и Джо Байдена.
Все резко изменилось в 2021 г. из-за конфликта с администрацией Байдена. Тогда Байден провел крупное мероприятие, пригласив руководство компаний-конкурентов, но не Маска, поскольку в Tesla нет профсоюзов – важной электоральной базы демократов.
Кроме того, у Маска возникли разногласия и с демократическими властями Калифорнии, которые во времена пандемии запрещали возобновлять работу завода Tesla. В итоге миллиардер перенес штаб-квартиру и производство Tesla, а также переехал сам в республиканский Техас. Вероятно, не менее важным фактором стало все более ухудшающееся отношение Маска к woke-повестке, катализатором которого мог стать трансгендерный переход («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) его дочери, в результате которого они отдалились друг от друга.
Кульминацией всего это стала покупка «рупора левой пропаганды» – Twitter осенью 2022 г., который вскоре был переименован в так любимый Маском X. В том же году он заявил, что впервые в жизни проголосует за республиканцев. С приобретением платформы бизнесмен стал проводить в ней все больше времени: в 2024 г. (год президентских выборов в США) Маск тратил на микроблог почти четверть (!) всего времени бодрствования среднестатистического человека (16 часов в сутки).
Помимо поддержки республиканцев и Дональда Трампа в X, Маск активно помогал им и деньгами: по итогам 2024 г. он стал крупнейшим донором, пожертвовав партии $291,5 млн. После возвращения Тармпа в Белый дом бизнесмен возглавил департамент эффективности государственного управления (DOGE), созданный на базе Цифровой службы США (это помогло избежать согласования с Конгрессом).
Советник Трампа
Структура была заявлена как временная, а ее цель – сэкономить $2 трлн едва ли была выполнимой. Со временем планка опустилась до $150 млрд, а масштабные сокращения госорганов (в том числе на 10% гражданского персонала Пентагона) привело к яростному сопротивлению со стороны госсистемы.
История с DOGE спровоцировала волну критики в адрес Маска, к которой он оказался не готов. Социологические опросы зафиксировали снижение доверия американцев к миллиардеру, а у Tesla начались проблемы: продажи падали, а радикальные противники Трампа устраивали нападения на дилерские центры и сами автомобили.
Ставшая токсичной фигура Маска способствовала падению продаж Tesla на 13% в I кв. 2025 г., и совет директоров компании начал рассматривать возможность поиска нового генерального директора. На фоне охлаждения отношений с Трампом в конце мая того же года миллиардер покинул DOGE, пообещав инвесторам сосредоточиться на бизнесе, а не на политике. Со временем структура фактически прекратила существование, а сам Маск называл свое участие в проекте ошибкой.
После ухода из правительственного контура отношения Маска и Трампа еще больше испортились. В начале июня 2025 г. миллиардер назвал «безумным» законопроект о госрасходах, а также заявил в X, что имя президента якобы фигурирует в файлах Джеффри Эпштейна (позже пост был удален). В ответ Трамп пригрозил лишить компании Маска субсидий, из-за чего тому придется «вернуться домой в Южную Африку». В июле Маск даже объявил о намерении создать собственную партию «America Party», но этого так и не случилось.
Со временем эмоции улеглись и стороны вернулись к взаимовыгодному сотрудничеству: компании Маска продолжили получать необходимые госконтракты и субсидии, а X и сам бизнесмен остаются дружественными республиканцам медийными площадками. Миллиардер также продолжает выступать в роли важного донора партии – с начала 2026 г. он пожертвовал в их фонды не менее $85 млн (третье место от всех жертвователей обеим партиям в США).