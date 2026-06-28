От первого миллиона к 23-й экономике мира: Илон Маск в цифрах и графиках

Худший год в жизни Маска

Все средства, заработанные от продажи PayPal, Илон Маск вложил в SpaceX и Tesla. Обе эти компании к финансовому кризису 2008 г. оказались по уши в долгах, а сам предприниматель был вынужден занимать деньги у друзей. В августе того же года состоялся третий неудачный пуск Falcon 1 – финансово SpaceX была готова потянуть лишь еще одну попытку. Она состоялась через несколько недель и обернулась долгожданным успехом – уже в декабре НАСА подписала контракт на $1,6 млрд для организации грузовых поставок на МКС. На следующий день Маску удается провести еще один инвестраунд для спасения Tesla. «Это был определенно худший год в моей жизни», – вспоминал потом Маск.