Космическая империя Илона Маска: SpaceX в цифрах и графиках

Такая динамика связана с ускоряющимися расходами SpaceX на ИИ. Главное, чем привлек Маск внимание инвесторов, – обещание перенести дата-центры с Земли на орбиту. Перед IPO выяснилось, что компания уже подготовила первый ИИ‑спутник A1. Аппарат оснащен чипами Nvidia и солнечными панелями длиной 70 м, обеспечивая среднюю вычислительную нагрузку в 120 кВт. По словам Маска, устройства (всего их в будущей сети будет 1 млн), будут крупнее спутников связи, но конструктивно менее сложными. Однако размещение вычислительных мощностей на орбите сопряжено с целым рядом рисков: воздействием радиации, давлением со стороны конкурентов, а также возражениями астрономов и ученых.вычислительных мощностей на орбите сопряжено с рядом рисков: воздействием радиации,