Космическая империя Илона Маска: SpaceX в цифрах и графиках

Космическая империя Илона Маска: SpaceX в цифрах и графикахПосле крупнейшего в истории IPO убыточная компания вошла в число самых дорогих
Неделю назад состоялось крупнейшее IPO в истории: 12 июня американская SpaceX разместила на Nasdaq 555,5 млн акций по $135 за штуку. Торги под тикером SPCX открылись по $150 а по итогам первого дня компания привлекла рекордные $75 млн. Впоследствии банки-организаторы выкупили дополнительные 83,3 млн бумаг по стартовой цене – в результате с учетом опциона объем IPO достиг $85,7 млрд. Благодаря этому Илон Маск, владеющий 38% акций SpaceX, стал первым в мире долларовым триллионером, а сама корпорация заняла шестое место по рыночной капитализации ($2,44 трлн) среди публичных компаний. Подробнее о ключевых показателях аэрокосмического гиганта – в материале «Ведомостей».
Пионер частного космоса
SpaceX (полное название – Space Exploration Technologies Corp) была основана Илоном Маском 6 мая 2002 г. Первым носителем, с которым компания вышла на рынок, стала легкая двухступенчатая ракета Falcon 1 с собственным двигателем Merlin. Разработка и строительство обошлись примерно в $100 млн. Первые три пуска в 2006-2008 гг. завершились неудачей, и лишь в сентябре 2008 г. SpaceX удалось стать первой частной компанией, успешно запустившей собственную ракету в космос.
Falcon 1 фактически выступила «демоверсией», которая позволила SpaceX получить первые контракты с NASA (остается крупнейшим заказчиком и сейчас). С 2010 г. компания сосредоточилась на разработке и совершенствовании средних ракет семейства Falcon 9, получившего название из-за использования девяти двигателей. Уже в мае 2012 г. первая версия носителя – Falcon 9 v1.0 – доставила на МКС космический грузовой корабль Dragon. В 2015 г. SpaceX осуществила контролируемую посадку первой ступени Falcon 9 после успешного вывода на орбиту. Запуски проводятся с площадки на мысе Канаверал.
С 2018 г. SpaceX также эксплуатирует тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy (состоит из трех модифицированных первых ступеней Falcon 9, соединенных вместе). За 15 лет Falcon 9 стала самой часто запускаемой ракетой – преимущественно для выведения спутников Starlink. В общей сложности, по данным профильного портала Space Stats, осуществлено не менее 643 пусков (а также 12 пусков Falcon Heavy). Из них 165 – только в 2025 г., что составляет 51% от всех космических стартов за тот год.
В мае 2020 г. SpaceX успешно отправила к МКС корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Для США это стало первой пилотируемой миссией, стартовавшей с американской территории после сворачивания программы Space Shuttle в 2011 г.
С 2022 г. США и РФ реализуют программу перекрестных полетов: российские космонавты участвуют в миссиях на Dragon, а американские – на «Союзах». При этом SpaceX, хоть и является коммерческой компанией, занимает внушительную долю рынка: в 2025 г. на нее пришлось 85% всех запусков, выполненных Соединенными Штатами. К марту 2026 г. общее число людей, отправленных в космос при помощи Falcon, по подсчетам самой SpaceX, достигло 78.
Главное конкурентное преимущество ракет Falcon 9 и Falcon Heavy – возможность многоразового использования дорогих первых ступеней. По оценке самой компании, около 85% пусков выполнены с применением многоразовых ускорителей. Так, ракета Falcon 9, доставившая в 2020 г. астронавтов к МКС, после возвращения совершила еще 18 полетов. Аналитики подсчитали, что вывод 1 кг полезного груза на орбиту для Falcon 9 обходится примерно в $2600 при общей стоимости пуска в $50-65 млн, а для Heavy – в $1500 ($95 млн).
В разработке у SpaceX находится многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель Starship, состоящая из одноименного космического корабля и ускорителя Super Heavy. В компании обещают, что эта ракета станет самой мощной и экономически выгодной в истории. Модификации именно этого корабля, как ожидается, будут задействована в американских миссиях на Луну и Марс.
Революция на низкой орбите
Большинство полетов Falcon 9 нацелены на выведение на орбиту новых спутников Starlink. Развертывание этой спутниковой группировки для обеспечения доступа к высокоскоростному спутниковому интернету SpaceX начала в 2019 г. По обнародованным компанией перед IPO данным, весной 2026 г. старлинками пользовались около 10,3 млн абонентов в 164 странах. Именно Starlink – главный источник выручки для всей компании: по итогам I квартала 2026 г. он принес $3,25 млрд – 69,4% всех поступлений, а по результатам 2025-го – $11,4 млрд (61%).
Сегодня на орбите, по оценкам исследователей и профильных порталов, функционируют около 16 000 активных спутников – примерно в пять раз больше, чем в 2020 г. Из них порядка 10 500 (66%) относятся к группировке Starlink. Главный козырь всего проекта заключается в том, что развертывание множества относительно дешевых аппаратов на низкой околоземной орбите обеспечивает стабильный доступ в сеть с приемлемым пингом.
SpaceX начала то, что в спутниковой отрасли иногда называют «революцией низких орбит». Вместо запуска небольшого числа дорогих крупных спутников на геостационарные орбиты (десятки тысяч километров), обеспечивающих «широкий» обзор Земли, все больше компаний предпочитают развертывать сетевые созвездия на низкой околоземной орбите (до 2000 км).
Как ожидается, к 2030 г. общая численность спутников превысит 72 000. Более половины (42 000) будут приходиться на Starlink, еще 12 000 и 13 000 – к китайским группировкам Genesat и Guo Wang. Сама же SpaceX оценивают свою долю от всех аппаратов на орбите в 75%.
Анонс ИИ-спутников и IPO
В марте 2023 г., вскоре после релиза ChatGPT, Маск основал ИИ-стартап xAI. В 2025 г. этот стартап с чат-ботом Grok поглотил купленный бизнесменом в 2022 г. Twitter (сейчас X), а в феврале 2026 г. SpaceX объединилась с xAI. Произошло это на фоне потребности xAI в притоке капитала (стартап с крупнейшим в мире суперкомпьютером Colossus расходовал по $1 млрд в месяц). А 16 июня, уже после IPO, SpaceX объявила о покупке Anysphere – создателя ИИ-редактора кода Cursor – за $60 млрд.
Финансовая отчетность SpaceX показывает: ИИ-сегмент поглощает все средства, которые приносит Starlink, уводя компанию в минус. При выручке в $18,7 млрд (против $14,1 млрд годом ранее) чистый убыток составил $4,94 млрд (после прибыли в $791 млн). В первом квартале 2026 г. убыток достиг почти $4,3 млрд при выручке в $4,7 млрд.
Такая динамика связана с ускоряющимися расходами SpaceX на ИИ. Главное, чем привлек Маск внимание инвесторов, – обещание перенести дата-центры с Земли на орбиту. Перед IPO выяснилось, что компания уже подготовила первый ИИ‑спутник A1. Аппарат оснащен чипами Nvidia и солнечными панелями длиной 70 м, обеспечивая среднюю вычислительную нагрузку в 120 кВт. По словам Маска, устройства (всего их в будущей сети будет 1 млн), будут крупнее спутников связи, но конструктивно менее сложными. Однако размещение вычислительных мощностей на орбите сопряжено с целым рядом рисков: воздействием радиации, давлением со стороны конкурентов, а также возражениями астрономов и ученых.вычислительных мощностей на орбите сопряжено с рядом рисков: воздействием радиации,
По итогам первого дня торгов на Nasdaq (пятница 12 июня) цена акций SpaceX выросла с $150 до почти $161 на закрытии. К 18 июня стоимость бумаг достигла $185 млн (+ 37% к цене размещения).
При такой цене рыночная капитализация SpaceX составляет порядка $2,44 трлн и ставит ее на шестое место в рейтинге самых дорогих публичных компаний мира.