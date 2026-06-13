Рокот космодромов: мировые пусковые площадки в цифрах и графиках

Во второй половине 2010-х началось то, что потом назовут «революцией низких орбит»: вместо запуска небольшого числа крупных спутников на геостационарные орбиты (десятки тысяч километров), обеспечивающих «широкий» обзор Земли, все чаще отдается предпочтение малым и микроспутникам. Они способны образовывать полноценные сетевые созвездия на низкой околоземной орбите (до 2000 км). При этом все большую роль в этом процессе играют частные компании, главная из которых – Space X Илона Маска, разворачивающая с 2019 г. свою систему спутников Starlink для доступа в интернет. В результате сейчас на орбите действуют более 15 400 активных спутников – в 4,5 раза больше, чем в 2020 г. Вместе с этим растет и число запусков: в одном только 2025 г. их было 315 – почти половина от всего объема в 2000-2010 гг.