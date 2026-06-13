Рокот космодромов: мировые пусковые площадки в цифрах и графиках

Рокот космодромов: мировые пусковые площадки в цифрах и графикахНа Плесецк и Байконур приходится почти 45% от всех пусков
В этом году в России отмечали сразу два юбилея отечественной космонавтики: 65-летие полета Юрия Гагарина в космос и 55-летие выхода на орбиту первой пилотируемой станции «Салют». В честь этих значимых для страны дат «Ведомости» подсчитали, сколько пусковых установок сейчас существует в мире и какое место на этом рынке занимают российские космодромы.
Всего в мире на данный момент не менее 29 площадок, с которых был проведен хотя бы один (удачный или нет) космический пуск, следует из данных профильного агрегатора Space Stats, которые изучили «Ведомости». Не все из них являются космодромами в строгом смысле этого термина: например, Китай использует с мобильных платформ в Желтом и Южно-Китайском морях, а Израиль – авиабазу Пальмахим. В течение 2025 г. пуски были проведены с 22 космодромов. Еще не менее 15 площадок, которые прежде использовались для этих целей, выведены из эксплуатации или же перепрофилированы.
Почти 60% всех космических пусков, которые когда-либо были осуществлены, приходятся всего на три космодрома: российский Плесецк (1687 пусков, по данным Space Stats на июнь 2026 г.), арендуемый РФ казахстанский Байконур (1558) и американский кластер на мысе Канаверал (1375).
Первый отечественный космический пуск состоялся 4 октября 1957 г. с космодрома Байконур в казахской степи: ракета-носитель «Спутник» вывела на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли «ПС-1». В декабре того же года с военного полигона на мысе Канаверал состоялась неудачная попытка США запустить свой спутник, успешный запуск был проведен уже в 1958 г.
В разгар «космической гонки» двух сверхдержав в 1960-е СССР построил космодром Плесецк в Архангельской области, а также стартовый комплекс на испытательном полигоне Капустин Яр.
В США же на мысе Канаверал появился стартовый комплекс НАСА – Космический центр им. Кеннеди, образовавший с уже действовавшей там военно-космической базой масштабный кластер. Во второй половине 1960-х свои космодромы появились у Франции, Италии, Австралии и Китая. В 1970-х – у Индии и Японии, а в 1990-х – у КНДР, а в «нулевых» – у Ирана и Южной Кореи.
В России в 2010 г. неподалеку от закрытого военного испытательного комплекса «Свободный» началось строительство нового космодрома Восточный. С площадок этой космической гавани уже запускаются ракеты-носители «Союз-2» и «Ангара А5». В дальнейшем с него ожидаются пуски «Ангары-А5М», «Амура-СПГ», «Союза-5».
Со спадом «холодной войны» Россия и США постепенно перешли от противостояния в космосе к сотрудничеству: в 1990-е отечественные космонавты летали на американских шаттлах на орбиту, а американские – совершали экспедиции на станции «Мир». Все это легло в основу будущего проекта МКС. Вместе с тем общее число пусков после пика (около 1200 в десятилетие) в 1970-е и 1980-е снижалось, достигнув всего 664 в 2000-2010 гг.
Во второй половине 2010-х началось то, что потом назовут «революцией низких орбит»: вместо запуска небольшого числа крупных спутников на геостационарные орбиты (десятки тысяч километров), обеспечивающих «широкий» обзор Земли, все чаще отдается предпочтение малым и микроспутникам. Они способны образовывать полноценные сетевые созвездия на низкой околоземной орбите (до 2000 км). При этом все большую роль в этом процессе играют частные компании, главная из которых – Space X Илона Маска, разворачивающая с 2019 г. свою систему спутников Starlink для доступа в интернет. В результате сейчас на орбите действуют более 15 400 активных спутников – в 4,5 раза больше, чем в 2020 г. Вместе с этим растет и число запусков: в одном только 2025 г. их было 315 – почти половина от всего объема в 2000-2010 гг.
При этом большая часть запусков в последние годы приходится именно на США и SpaceX, а также Китай. Из всех 315 пусков в прошлом году 192 были выполнены американцами и 90 – китайцами.
В общей сложности наша страна произвела 3422 пуска, из них 3189 (93,2%) – удачных (2325 в советский период и 864 – в российский). США провели 2452 пуска, из них удачными стали 2238 (91,3%).
В результате с 1975 г. двумя крупнейшими космодромами мира остаются Плесецк и Байконур. С них запускались советские «Союзы» – самая массовая линейка ракет-носителей в истории (свыше 1000 пусков). При этом с совершенствованием ракет стоимость доставки 1 кг полезного груза на орбиту снижается. Так, по проведенным в 2022 г. аналитиками CSIS Aerospace Security Project подсчетам, для появившихся в 1960-е «Союзов» показатель составлял около $17 900 за кг. Для новейшей отечественной «Ангары» (в отличие от среднего «Союза» это ракета тяжелого класса) цена составляет примерно $4500 за кг, а для американской тяжелой Falcon Heavy – всего $1500.
В общей сложности на Плесецк и Байконур приходится 44,5% от всех 7294 пусков, зафиксированных агрегатором Space Stats. На американские площадки на мысе Канаверал и базе Ванденберг – 31,3%, а на китайские космодромы Цзюцюань, Сичан и Тайюань – 9,4%. Если же смотреть лишь на данные последних лет, то ситуация совсем иная. На мыс Канаверал и Ванденберг пришлось почти 54% от всех пусков в 2025 г., на китайские площадки – 20%, а на Байконур, Плесецк и Восточный – менее 6%.
Самым крупным космодромом в мире является Байконур. Его площадь составляет 6717 кв. км: более чем в 2,5 раза больше территории Москвы. На втором месте – китайский Цзюцюаньский центр запуска спутников (2800 кв. км), а на третьем – Плесецк (1762 кв. км).
Самым «аварийным» их всех крупных мировых космодромов является индийский Космический центр имени Сатиша Дхавана (Шрихарикота) – главный космодром страны, с которого была запущена успешная лунная миссия Chandrayaan-3. Из 101 пуска, проведенного с этой площадки, 17 (16,8%) оказались неудачными. Самые же «надежные» космодромы – китайский Тайюань (всего 3,9% неудачных пусков из 156) и Плесецк (4,3% из 1687).