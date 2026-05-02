Спутниковая гонка: какие аппараты Россия запускает на орбиту

Спутниковая гонка: какие аппараты Россия запускает на орбитуСтрана наращивает участие в «революции низких орбит»
- Начало спутниковой эры
- Сколько на орбите спутников и кому они принадлежат
- Структура орбитальной группировки РФ
- Частный космос в России
В последнее десятилетие наблюдается беспрецедентный рост числа активных спутников: по оценке ООН, их стало больше в десять раз. Основная часть – малые аппараты, запускаемые на низкую околоземную орбиту для обеспечения связи, прежде всего – доступа в интернет. Это связано как с достижениями в области спутниковых технологий, так и с притоком венчурных инвестиций в космический бизнес на десятки миллиардов долларов. Россия не остается в стороне от спутниковой гонки: в марте частная компания «Бюро 1440» успешно вывела на орбиту первые 16 аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет».
Начало спутниковой эры
Первый искусственный спутник Земли был разработан в СССР под руководством ученого, главного конструктора Особого конструкторского бюро №1 (ОКБ-1) Сергея Королева. Запуск аппарата «Спутник-1» состоялся 4 октября 1957 г., он проработал 92 дня. В начале 1960-х под руководством Королева началась разработка спутников связи, а 23 апреля 1965 г. на орбиту был выведен первый советский спутник-ретранслятор «Молния-1».
Двумя неделями ранее, 6 апреля 1965 г., американская телекоммуникационная корпорация COMSAT вывела на геостационарную орбиту Земли первый спутник связи Intelsat-1 Early Bird («Ранняя пташка»).
В последующие десятилетия было запущено свыше 150 аппаратов серии «Молния». Они обеспечили цветное телевещание в стране, а осенью 1967 г. была открыта телевизионная сеть «Орбита», которая позволила транслировать передачи из Москвы на всю территорию СССР и увеличить телеаудиторию сразу на 20 млн человек.
В 1976 г. на орбиту вывели первый спутник «Экран», обеспечивший телевещание в районах Сибири и Дальнего Востока. К концу 1980-х в СССР насчитывалось уже почти 5000 приемных станций системы «Экран».
«Революция низких орбит»
Сегодня на орбите, по оценкам, действуют более 15 400 активных спутников – в 4,5 раза больше, чем в 2020 г. Свыше 10 250 из них принадлежат американской компании SpaceX Илона Маска, которая разворачивает глобальную систему спутников Starlink для обеспечения доступа к высокоскоростному спутниковому интернету (первые запуски произошли в 2019 г.). Как ожидается, общая численность таких аппаратов к 2030 г. превысит 72 000. Более половины (42 000) будут приходиться на Starlink, 12 000 и 13 000 – на китайские группировки Genesat и Guo Wang.
Происходящее в спутниковой отрасли часто называют «революцией низких орбит»: вместо запуска небольшого числа крупных спутников на геостационарные орбиты (десятки тысяч километров), обеспечивающих «широкий» обзор Земли, все чаще отдается предпочтение малым и микроспутникам. Они способны образовывать полноценные сетевые созвездия на низкой околоземной орбите (до 2000 км).
Объем мировой космической экономики на фоне роста частного сектора к 2035 г. достигнет $1,8 трлн по сравнению с $630 млрд в 2023 г., ожидают аналитики. Лидер отрасли – SpaceX – готовится в июне провести IPO, которое может привлечь до $75 млрд при общей капитализации $1,75 трлн. Выручка космического гиганта по итогам 2025 г. составила $18,5 млрд по сравнению с $13,1 млрд годом ранее.
Структура орбитальной группировки РФ
Оценить число российских спутников на орбите можно лишь примерно. В январе этого года первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что за 2025 г. спутниковая группировка России была увеличена с 288 до 300 аппаратов.
С начала 2026 г., по данным «Роскосмоса», были осуществлены пуски гидрометеорологического космического аппарата «Электро-Л» №5, не менее семи спутников в интересах Минобороны (их точное число не указывается) и 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Таким образом, можно говорить, что общая спутниковая группировка России сейчас насчитывает примерно 325 аппаратов.
Значительную долю российских спутников составляют военные аппараты. Кроме этого, у России есть ряд государственных специализированных спутниковых группировок. Одна из них – российская спутниковая система навигации «Глонасс». Ее основу составляют 24 спутника, которые двигаются в трех орбитальных плоскостях на средней околоземной орбите (19 100 км). «Глонасс» транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара, предоставляя навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений, а также зашифрованный сигнал повышенной точности для специального применения.
Всего в мире существует четыре схожие системы спутниковой навигации: помимо «Глонасс» – американская GPS, китайская BeiDou и европейская Galileo. Благодаря расположению спутников на орбите «Глонасс» превосходит GPS по качеству сигнала на севере, что особенно важно для географического положения России. Система широко используется как в оборонной, так и в гражданской сферах – в транспорте, такси, беспилотных машинах, каршеринге, противоугонных системах, для контроля расхода топлива, а также в геодезии и кадастровых работах. В последний запуск спутника третьего поколения «Глонасс-К» состоялся в сентябре 2025 г.
Еще одну группировку образуют аппараты многофункциональной системы персональной спутниковой связи (МСПСС) «Гонец-Д1М», созданной по заказу «Роскосмоса». Ее основное назначение – передача данных и предоставление услуг подвижной спутниковой связи абонентам в глобальном масштабе с использованием 12 космических аппаратов на низких орбитах. Система используется для мониторинга сухопутного транспорта и судов различных типов, нефтегазовой инфраструктуры, индустриальных объектов, линий электропередач и т. д. «Гонец» также выступает оператором многофункциональной космической системы ретрансляции (МКСР) «Луч», включающей три геостационарных космических аппарата-ретранслятора «Луч-5» на орбите высотой 35 800 км. Система обеспечивает связь с российскими космическими объектами на орбите, в первую очередь – с Международной космической станцией (МКС).
В конце марта 2026 г. генеральный директор компании «Гонец» Андрей Манойло заявил о планах создать систему персональной спутниковой связи и передачи данных, в рамках которой на низкую орбиту выведут 180 аппаратов. Система будет специализироваться на передаче коротких сообщений с помощью технологии m2m (Machine-to-Machine, позволяет устройствам обмениваться данными без участия человека) и IoT (Internet of Things – интернет вещей).
Для создания группировки могут использоваться относительно недорогие малые спутники типа кубсат, а ее потребителями станут ведомства, отвечающие за безопасность и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также компании из нефтегазовой отрасли, энергетики, транспорта, логистики и сельского хозяйства, писали «Ведомости».
Еще одним масштабным направлением космической отрасли России является группировка дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Она состоит из аппаратов серий:
«Канопус-В» (оперативный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, пять аппаратов);
«Метеор-3М» (глобальное наблюдение атмосферы и подстилающей поверхности Земли, три аппарата);
«Электро» (оперативное получение изображений облачности и подстилающей поверхности Земли, три аппарата);
«Арктика-М» (оперативный мониторинг в арктическом регионе, недоступном для наблюдения с геостационарной орбиты, два аппарата);
«Кондор-ФКА» (Круглосуточное всепогодное зондирование земной поверхности, два аппарата).
Технологии ДЗЗ востребованы в сельском хозяйстве и природоохранном мониторинге, обновлении топографических и навигационных карт, прогнозировании и контроле развития стихийных бедствий, мониторинге строительства объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и др.
Россия также располагает на орбите аппаратами научного назначения (серии «Фотон», «Аист» и «Бион»), с помощью которых проводятся физические и биотехнологические исследования. Кроме того, страна участвует в Международной спутниковой системе поддержки поисково-спасательных операций КОСПАС-САРСАТ. Проект отслеживает сигналы бедствия судовых, авиационных и персональных аварийных радиомаяков, определяет их географические координаты и мгновенно информирует о ЧП поисково-спасательные службы.
Частный космос в России
В июне 2025 г. был утвержден нацпроект «Развитие космической деятельности», включающий восемь федеральных проектов и предусматривающий финансирование в объеме 4,4 трлн руб. до 2036 г. Самый капиталоемкий из них – «Спутниковая связь и наблюдение за Землей», он потребует свыше 300 млрд руб. до 2030 г. и еще 700 млрд руб. – до 2036 г. В рамках этого проекта «Роскосмос» сосредоточится на обновлении группировки спутников «Экспресс» на геостационарной орбите для обеспечения населения спутниковым телевидением, развитии высокоэллиптической спутниковой системы «Экспресс-РВ» и создании низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440» с аппаратами «Рассвет», которая обеспечит население высокоскоростным интернетом с низкой задержкой.
В целом же один из главных приоритетов нацпроекта – создание новых механизмов для партнерства государства и частного бизнеса, повышение доли частных инвестиций в отрасли. Как отмечал в колонке для «Ведомостей» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, в России уже сейчас работает более десятка частных космических компаний, а рынок дистанционного зондирования Земли планируется увеличить в шесть раз, до 31 млрд руб.
Одна из наиболее ярких частных космических компаний – «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг»). 23 марта она успешно вывела на низкую орбиту первые 16 спутников космической системы «Рассвет», которая должна обеспечить широкополосный доступ к интернету с глобальным покрытием и скоростью до 1 Гбит/сек с низкой задержкой.
Разработанная «Бюро 1440» система включает в себя и наземные терминалы, которые можно будет установить как на стационарные, так и на подвижные объекты – автомобили, поезда, самолеты и др. В общей сложности планируется вывести на орбиту в 2026-2027 гг. почти 300 спутников. Развертывание группировки происходит при финансовой поддержке в рамках нацпроекта «Экономика данных»: до 2030 г. планируется направить почти 103 млрд руб. при собственных инвестициях компании в 329 млрд руб.
В «Ростелекоме» ожидают, что в 2030 г. низкоорбитальные спутниковые системы смогут обслуживать 50 000 абонентов, обеспечивая им доступ к сети на скорости 45 Мбит/с. Они также простимулируют развитие технологий «интернета вещей», а число подключенных через спутниковые системы устройств превысит 470 000.
Другой разработчик низкоорбитальных спутниковых группировок – «Спутникс» (входит в АФК «Система»). Компания специализируется на создании микроспутников, служебных систем для них и наземной инфраструктуры. В марте 2026 г. она запустила подписку на снимки со своих спутников «Зоркий-2М», что упростить доступ к космическим данным и ускорить их получение. В конце прошлого года стало известно, что в рамках договора о лизинге с ГТЛК (группа ВЭБ) орбитальная группировка «Зоркий-2М» пополнилась тремя новыми космическими аппаратами.