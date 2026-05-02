Спутниковая гонка: какие аппараты Россия запускает на орбиту

В июне 2025 г. был утвержден нацпроект «Развитие космической деятельности», включающий восемь федеральных проектов и предусматривающий финансирование в объеме 4,4 трлн руб. до 2036 г. Самый капиталоемкий из них – «Спутниковая связь и наблюдение за Землей», он потребует свыше 300 млрд руб. до 2030 г. и еще 700 млрд руб. – до 2036 г. В рамках этого проекта «Роскосмос» сосредоточится на обновлении группировки спутников «Экспресс» на геостационарной орбите для обеспечения населения спутниковым телевидением, развитии высокоэллиптической спутниковой системы «Экспресс-РВ» и создании низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440» с аппаратами «Рассвет», которая обеспечит население высокоскоростным интернетом с низкой задержкой.