В космос без остановки

В-третьих, коммерциализация и рынок космических сервисов. Сформирован портфель проектов с 14 дружественными странами на сумму более 43 млрд руб. В стадии переговоров порядка 20 контрактов. Рынок дистанционного зондирования Земли планируется увеличить в 6 раз до 31 млрд руб. Частные компании уже стали полноценными соразработчиками, а не просто подрядчиками. Пример – запуск в июле 2025 г. с Восточного кластера из девяти малых аппаратов разработки компании «Геоскан». Компания «Бюро 1440» успешно вывела на орбиту первые 16 спутников запланированной низкоорбитальной группировки связи «Рассвет». АО «Новый старт» развивается как первая российская частная космическая компания полного цикла, способная осуществлять запуски космических аппаратов на собственных ракетах-носителях «Старт-1М», а также вести операторскую деятельность с предоставлением соответствующих услуг на их основе в интересах различных заказчиков. Проект по созданию космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхлегкого класса «Старт-1М», который способен выводить до 500 кг на высоту порядка 500 км на солнечно-синхронную орбиту, реализуется полностью за внебюджетные средства в партнерстве с АО «Корпорация «МИТ» (Московский институт теплотехники). В 2027 г. с космодрома «Восточный» будет осуществлен первый запуск.