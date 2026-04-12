В космос без остановки

В космос без остановкиКакие задачи стоят перед российской космонавтикой через 65 лет после Гагарина
65 лет назад человечество сделало шаг в бесконечность. За коротким словом «Поехали!» стоял титанический труд сотен тысяч людей: гениальных ученых, самоотверженных инженеров, рабочих высочайшей квалификации. Это была эпоха титанов, эпоха, когда страна, еще не оправившаяся от страшной войны, смогла совершить технологический рывок, поразивший весь мир.
Это наследие – живая научно-инженерная школа, уникальный опыт и традиции, которые передавались из поколения в поколение. Мы должны направить свои усилия на то, чтобы эта школа, воспитавшая первопроходцев космоса, жила, развивалась и продолжала давать результат в новых исторических условиях.
Космос перестал быть только ареной демонстрации государственной мощи и национальной гордости. Это сфера экономической конкуренции, геополитического соперничества и обеспечения национальной безопасности. На орбите Земли разворачивается настоящая гонка технологий. Доминируют спутниковые группировки, которые меняют представление о связи и навигации. Активно развиваются национальные лунные программы. Появляются новые игроки – частные компании.
Одним из приоритетов национального проекта «Космос» является формирование новых механизмов для партнерства государства и частного бизнеса, повышение доли частных инвестиций в отрасли. В России работает более десятка частных космических компаний, их деятельность координируется государством через единую систему регулирования.
Наша страна в процессе перехода от эксплуатации модернизированных версий советской ракетно-космической техники к созданию принципиально новых средств выведения и пилотируемых кораблей. В ближайшие 1,5–2 года будет представлен первый демонстратор ракеты с возвращаемой первой ступенью – шаг к многоразовым технологиям, снижающим стоимость доступа в космос.
На смену Международной космической станции, которая была символом международного сотрудничества конца XX в., приходят национальные проекты, такие как Российская орбитальная станция (РОС). При этом, несмотря на санкционное давление, Россия продолжает прагматичное сотрудничество с США в рамках программы перекрестных полетов и совместной эксплуатации МКС. Мы всегда открыты к партнерству в космосе, однако это сотрудничество должно строиться на принципах взаимоуважения и признания суверенитета друг друга.
Перед нами амбициозные, но абсолютно реалистичные задачи.
Во-первых, РОС. Россия не может позволить себе остаться без собственной станции на орбите после завершения миссии МКС. РОС призвана стать первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для ее технического обслуживания. Это снизит нагрузку на космонавтов и повысит автономность станции.
Во-вторых, лунная программа: Российская академия наук одобрила концепт создания российского сегмента Международной научной лунной станции с Китаем. Мероприятия лунной программы будут реализованы совместно с КНР и еще 13 странами. Уже в этом году российские специалисты начали разработку прибора для изучения строения Луны. Это пример совместного движения к дальнему космосу на принципах взаимного уважения.
В-третьих, коммерциализация и рынок космических сервисов. Сформирован портфель проектов с 14 дружественными странами на сумму более 43 млрд руб. В стадии переговоров порядка 20 контрактов. Рынок дистанционного зондирования Земли планируется увеличить в 6 раз до 31 млрд руб. Частные компании уже стали полноценными соразработчиками, а не просто подрядчиками. Пример – запуск в июле 2025 г. с Восточного кластера из девяти малых аппаратов разработки компании «Геоскан». Компания «Бюро 1440» успешно вывела на орбиту первые 16 спутников запланированной низкоорбитальной группировки связи «Рассвет». АО «Новый старт» развивается как первая российская частная космическая компания полного цикла, способная осуществлять запуски космических аппаратов на собственных ракетах-носителях «Старт-1М», а также вести операторскую деятельность с предоставлением соответствующих услуг на их основе в интересах различных заказчиков. Проект по созданию космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхлегкого класса «Старт-1М», который способен выводить до 500 кг на высоту порядка 500 км на солнечно-синхронную орбиту, реализуется полностью за внебюджетные средства в партнерстве с АО «Корпорация «МИТ» (Московский институт теплотехники). В 2027 г. с космодрома «Восточный» будет осуществлен первый запуск.
В-четвертых, пилотируемая и грузовая программа. За оставшийся период 2026 г. будет запущен один пилотируемый и три грузовых корабля.
Достижение намеченных ориентиров невозможно без системной законодательной и нормативной поддержки. Прежде всего необходимо создать прозрачный механизм межведомственной координации при реализации нацпроекта «Космос». Важно упростить порядок доступа частных компаний к космодромной инфраструктуре, кардинально сократив административные барьеры. Наконец, необходимо законодательно закрепить статус «космического сервиса» как полноценного товара.
Технические и производственные задачи не менее масштабны. В первую очередь речь идет об ускоренном импортозамещении критической электронной компонентной базы. Параллельно требуется принять нормы, стимулирующие разработку и летные испытания многоразовых ракет, в том числе ввести экспериментальный правовой режим для проекта метановой ракеты «Амур-СПГ».
Наконец, предстоит увеличить долю частных инвестиций в космической отрасли с текущих 5% до целевых 35% к 2036 г. Для этого нужны долгосрочные гарантии возврата вложений, введение инвестиционного налогового кредита для космических стартапов и возможность облигационных займов под государственные гарантии. Необходим полноценный механизм государственно-частного партнерства в космосе: профильный закон уже принят, но требуется подзаконная база – типовые контракты, порядок распределения рисков. Нужно завершить внедрение рыночных принципов оплаты данных дистанционного зондирования Земли и распространить аналогичный подход на другие космические сервисы – связь, навигацию, мониторинг.
Останавливаться нельзя. В 2026–2027 гг. нам предстоит принять пакет поправок, которые окончательно сформируют «цифровую экосистему космической экономики» – от регистрации спутниковых операторов до трансграничного обмена данными с партнерами по БРИКС и ШОС.
Путь, начатый Гагариным 65 лет назад, продолжается. Он стал сложнее, появилась большая конкурентная среда, которая требует большей ответственности и концентрации сил. Но у нас есть все необходимое. Мы идем вперед, чтобы новые поколения могли с гордостью сказать: «Мы – космическая держава».
С 65-летием полета Юрия Гагарина, с Днем космонавтики, друзья!