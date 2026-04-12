Звездный путь: достижения отечественных космонавтов в цифрах и графиках

Звездный путь: достижения отечественных космонавтов в цифрах и графиках140 представителей СССР и России, 184 полета и множество рекордов
65 лет назад, 12 апреля 1961 г., Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. С тех пор за ним отправились 139 советских и российских граждан, которые побывали на орбите в общеей сложности 184 раза и суммарно провели там более 62 лет. О полетах отечественных космонавтов и их выходах в открытый космос – в графиках «Ведомостей».
В 1961-2025 гг. состоялось 184 успешных орбитальных полета с участием отечественных космонавтов (включая пуски в рамках программы перекрестных полетов РФ и США, по которой страны отправляют своих космонавтов на кораблях друг друга), следует из статистики «Роскосмоса», изученной «Ведомостями». Наибольшее число полетов – по шесть – пришлось на 1980 и 2001 гг.
В 1980 г. состоялся первый испытательный пилотируемый полет корабля «Союз Т», а также были отправлены совместные с Венгрией, Вьетнамом и Кубой экспедиции к советской орбитальной станции «Салют-6». В 2001 г. четыре из шести запуска прошли с американских космодромов, еще два – с «Байконура», в том числе в апреле того же года российский «Союз» доставил на орбиту Дениса Тито (США) – первого космического туриста.
Единственные годы, когда запуски не проводились вовсе, – 1966 и 1972 гг.
Полет Гагарина занял 1 час 46 минут. Уже следующая экспедиция с Германом Титовым на борту в августе 1961 г. продолжалась свыше 1 суток и 1 часа.
Рекордным по суммарной продолжительности орбитальных полетов стал 1987 г.: тогда три миссии продлились в сумме более 1040 суток. В их числе – первый годовой полет советских космонавтов Владимира Титова и Мусы Манарова (декабрь 1987 г. – декабрь 1988 г.).
По подсчетам «Ведомостей», основанным на данных «Роскосмоса», в общей сложности продолжительность всех полетов с участием советских и российских космонавтов в 1961-2024 гг. превысила 62 года.
Первый международный экипаж СССР отправил на орбиту в 1978 г. Вместе с Алексеем Губаревым в космос полетел представитель Чехословакии Владимир Ремек – экспедиция продолжалась почти восемь суток. В том же году аналогичные по длительности полеты к станции «Салют-6» с участием советских космонавтов совершили их коллеги из Польши и ГДР.
Первой женщиной-космонавтом в истории стала Валентина Терешкова. В июне 1963 г. она совершила полет продолжительностью 2 суток и почти 23 часа.
Тем не менее в СССР и России профессия была и остается преимущественно мужской. Из всех 140 отечественных космонавтов лишь шесть (4,3%) – женщины. Для сравнения: в США на орбите побывали не менее 63 женщин (16%) (с учетом суборбитальных полетов – 79).
Рекордсменами среди советских и российских космонавтов по числу полетов являются Сергей Крикалев и Юрий Маленченко (по шесть миссий). Еще семь человек совершили по пять полетов, а 53 побывали в космосе лишь один раз. В среднем отечественные космонавты совершили по 2,2 орбитальных полета.
Общее время налета наших космонавтов превысило 34 000 суток (то есть более 93,5 г.). Среднее время пребывания на орбите составило чуть более 246 суток.
Рекордсмен по суммарной продолжительности пребывания в космосе – россиянин Олег Кононенко, который провел на орбите 1110 суток и почти 15 часов, т. е. более трех лет, и отметил в июне 2024 г. свое 60-летие. Еще трое соотечественников – Геннадий Падалка, Юрий Маленченко и Сергей Крикалев – провели в космосе более 800 суток.
Самый длительный непрерывный полет в истории космонавтики выполнил Валерий Поляков (ушел из жизни в сентябре 2022 г.). В рамках экспедиции к станции «Мир» в 1994-1995 гг. он провел на орбите 437 суток, совершив более 7000 оборотов вокруг Земли.
Юрию Гагарину на момент полета было 27 лет, Герману Титову и Валентине Терешковой – по 26 лет. Все они входят в пятерку самых молодых космонавтов отечественной истории на момент первого запуска.
Более полусотни наших космонавтов впервые отправились на орбиту после 40 лет. А Михаилу Корниенко (полет в 2010 г.) и Борису Морукову (2000 г.), например, было 49 лет и 11 месяцев. Средний же возраст советских и российских космонавтов на момент первого полета составляет 38,6 г.
18 марта 1965 г. советский космонавт Алексей Леонов совершил первый выход в открытый космос, который длился 16 минут. Регулярными выходы стали лишь в 1990-е. Всего за 1965-2024 гг. было выполнено не менее 174 выходов за пределы орбитальной станции продолжительностью 868 часов (свыше 36 суток).
Рекордным по времени, проведенному в открытом космосе, стал 1991 г. – 53 часа. Тогда (помимо других ремонтных работ) космонавты Анатолий Арцебарский и Сергей Крикалев за четыре выхода смонтировали на «Мире» 15-метровую стержневую ферму «Софора» для управления креном станции.
В общей сложности в открытом космосе (по данным на конец 2024 г.) побывали 75 из 140 отечественных космонавтов, проведя там в среднем по 20,5 часа.
Рекордсмен по работе за пределами космической станции – Анатолий Соловьев, который пять раз летал на орбиту в 1988-1998 гг. Он совершил 16 выходов общей длительностью 78 часов 46 минут. Единственная отечественная женщина-космонавт, побывавшая (в 1984 г.) в открытом космосе, – Светлана Савицкая.
Самый продолжительный выход в открытый космос совершили в феврале 2018 г. Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, проведя в течение 8 часов 12 минут монтажные работы на МКС.