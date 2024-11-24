PayPal: от стартапа до гиганта мирового финтеха

Тиль и Левчин набирали в PayPal в основном тех, кого знали в своих альма-матер, рассказывает журнал Fortune. Тиль приводил знакомых из Стэнфорда, Левич – из Иллинойсского университета. «Разница между Google и PayPal заключалась в том, что Google искал докторов наук, а PayPal нанимал людей, которые поступили в докторантуру и бросили учебу», – вспоминал финдиректор PayPal Рулоф Бота. Студентам и выпускникам, успевшим получить МВА или поработать консультантами, в PayPal указывали на дверь, потому что они уже знали, как нужно вести бизнес по канонам. Стартапу же важно было быть гибким и не бояться идти против традиций. По этой же причине руководителей со стороны тоже старались не брать, продвигая собственных сотрудников.