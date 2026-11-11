Республиканцы заблокировали попытку импичмента главе Пентагона Питу Хегсету

Республиканцы заблокировали попытку импичмента главе Пентагона Питу ХегсетуПредложение не прошло юридический комитет, где республиканцы занимают большинство
Республиканцы в палате представителей США заблокировали попытку импичмента министру обороны Питу Хегсету, передает Reuters.
Хегсета обвинили в различных злоупотреблениях властью на посту министра, в том числе в отдаче приказов о начале войны с Ираном без непосредственной угрозы или одобрения конгресса США.
С инициативой объявить импичмент выступил конгрессмен-республиканец Томас Масси, проигравший праймериз после разрыва с президентом США Дональдом Трампом. Он обвинил Хегсета в убийстве мирных жителей Ирана, проведении несанкционированных операций в Венесуэле и Йемене, а также преследовании сенатора-демократа. Ведущие демократы объявили о своей поддержке резолюции.
Республиканцы попытались заблокировать предложение об импичменте после того, как оно поступило в юридический комитет, где республиканцы занимают большинство. Их предложение было принято 211 голосами против 204, в основном по партийной линии. Масси был единственным республиканцем, выступившим против резолюции.
Критика войны США с Ираном помогла демократам получить контроль над конгрессом на ноябрьских выборах, отметило агентство. Согласно опросу Reuters и Ipsos, большинство американцев хотят, чтобы новоизбранный парламент принял меры для прекращения боевых действий.
5 ноября Axios со ссылкой на источники писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал президента Дональда Трампа заключить мирное соглашение с Ираном. Вэнс возглавил группу советников американского лидера, выступающих за дипломатическое урегулирование конфликта.