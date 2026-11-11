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Главная / Политика /

Республиканцы заблокировали попытку импичмента главе Пентагона Питу Хегсету

Предложение не прошло юридический комитет, где республиканцы занимают большинство
Антон Потоков
U.S. Air Force Staff Sgt. Madelyn Keech
U.S. Air Force Staff Sgt. Madelyn Keech

Республиканцы в палате представителей США заблокировали попытку импичмента министру обороны Питу Хегсету, передает Reuters.

Хегсета обвинили в различных злоупотреблениях властью на посту министра, в том числе в отдаче приказов о начале войны с Ираном без непосредственной угрозы или одобрения конгресса США.

С инициативой объявить импичмент выступил конгрессмен-республиканец Томас Масси, проигравший праймериз после разрыва с президентом США Дональдом Трампом. Он обвинил Хегсета в убийстве мирных жителей Ирана, проведении несанкционированных операций в Венесуэле и Йемене, а также преследовании сенатора-демократа. Ведущие демократы объявили о своей поддержке резолюции.

Хегсет заявил о готовности повторить военные операции против Ирана «хоть завтра»

Политика / Международные новости

Республиканцы попытались заблокировать предложение об импичменте после того, как оно поступило в юридический комитет, где республиканцы занимают большинство. Их предложение было принято 211 ​​голосами против 204, в основном по партийной линии. Масси был единственным республиканцем, выступившим против резолюции.

Критика войны США с Ираном помогла демократам получить контроль над конгрессом на ноябрьских выборах, отметило агентство. Согласно опросу Reuters и Ipsos, большинство американцев хотят, чтобы новоизбранный парламент принял меры для прекращения боевых действий.

5 ноября Axios со ссылкой на источники писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал президента Дональда Трампа заключить мирное соглашение с Ираном. Вэнс возглавил группу советников американского лидера, выступающих за дипломатическое урегулирование конфликта.

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