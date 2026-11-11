Республиканцы заблокировали попытку импичмента главе Пентагона Питу Хегсету

Республиканцы попытались заблокировать предложение об импичменте после того, как оно поступило в юридический комитет, где республиканцы занимают большинство. Их предложение было принято 211 ​​голосами против 204, в основном по партийной линии. Масси был единственным республиканцем, выступившим против резолюции.