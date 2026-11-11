Умер американский актер Стейси Кич
Американский актер Стейси Кич умер в возрасте 85 лет в Польше. Его жена Малгозия Томасси подтвердила это Variety.
По ее словам, Кич скончался «после долгой и тяжелой борьбы с серьезным заболеванием сердца и сердечной недостаточностью» в семейном доме в Магдаленке.
Стейси Кич известен по фильмам «Небраска», «Новые центурионы», «Американская история X», «Золото», а также по сериалам «Детектив Майк Хаммер», «Побег», «Бруклин 9-9», «Тайны темных джунглей». Его последней ролью стала роль отца Джея Келли в фильме «Джей Келли» 2025 г., которого сыграл Джордж Клуни.