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КС не усомнился в основаниях снятия «Яблока» с выборов

Эксперты называют решение суда противоречивым
Яна Суринская
КС не нашел нарушений в нормах, на основании которых «Яблоко» сняли с выборов
КС не нашел нарушений в нормах, на основании которых «Яблоко» сняли с выборов / Алексей Орлов / Ведомости

Конституционный суд (КС) РФ отказал в принятии к рассмотрению жалобы партии «Яблоко» на положения избирательного законодательства, примененные при отмене регистрации ее списка кандидатов на выборах в Госдуму в августе, следует из опубликованного определения суда.

Действующее избирательное законодательство не допускает произвольного снятия партий с выборов за нарушения правил агитации, отметил суд в своем разъяснении. При использовании объектов интеллектуальной собственности суды должны учитывать характер материалов, объем заимствований и наличие согласия правообладателей. При этом КС подчеркнул, что проверка фактических обстоятельств конкретного дела и обоснованности выводов судов не входит в его компетенцию.

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