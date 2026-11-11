КС не усомнился в основаниях снятия «Яблока» с выборов

Действующее избирательное законодательство не допускает произвольного снятия партий с выборов за нарушения правил агитации, отметил суд в своем разъяснении. При использовании объектов интеллектуальной собственности суды должны учитывать характер материалов, объем заимствований и наличие согласия правообладателей. При этом КС подчеркнул, что проверка фактических обстоятельств конкретного дела и обоснованности выводов судов не входит в его компетенцию.