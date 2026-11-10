AFP: Украина рассчитывает, что Запад будет содержать ВСУ в течение 10 лет
Украина рассчитывает получать от западных партнеров финансовую поддержку как минимум в течение 10 лет для содержания армии численностью 800 000 военнослужащих. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве.
По данным агентства, украинская сторона рассчитывает на долгосрочные гарантии финансирования, которые позволят обеспечивать содержание и функционирование вооруженных сил.
9 ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Евросоюз применит специальный механизм помощи Украине в чрезвычайных ситуациях. Зеленский и фон дер Ляйен также обсудили энергетические поставки и гуманитарную помощь Украине для подготовки к зиме и вопрос евроинтеграции.
23 октября председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС намерен покрыть примерно две трети дополнительных финансовых потребностей Украины, оцениваемых в 70 млрд евро. ЕС планирует выделить Киеву 46,7 млрд евро. По его словам, Еврокомиссия уже работает над предложениями, и решение может быть принято в ноябре.