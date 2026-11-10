AFP: Украина рассчитывает, что Запад будет содержать ВСУ в течение 10 лет

23 октября председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС намерен покрыть примерно две трети дополнительных финансовых потребностей Украины, оцениваемых в 70 млрд евро. ЕС планирует выделить Киеву 46,7 млрд евро. По его словам, Еврокомиссия уже работает над предложениями, и решение может быть принято в ноябре.