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Главная / Политика /

AFP: Украина рассчитывает, что Запад будет содержать ВСУ в течение 10 лет

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Украина рассчитывает получать от западных партнеров финансовую поддержку как минимум в течение 10 лет для содержания армии численностью 800 000 военнослужащих. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве.

По данным агентства, украинская сторона рассчитывает на долгосрочные гарантии финансирования, которые позволят обеспечивать содержание и функционирование вооруженных сил.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Евросоюз применит специальный механизм помощи Украине в чрезвычайных ситуациях. Зеленский и фон дер Ляйен также обсудили энергетические поставки и гуманитарную помощь Украине для подготовки к зиме и вопрос евроинтеграции.

23 октября председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС намерен покрыть примерно две трети дополнительных финансовых потребностей Украины, оцениваемых в 70 млрд евро. ЕС планирует выделить Киеву 46,7 млрд евро. По его словам, Еврокомиссия уже работает над предложениями, и решение может быть принято в ноябре.

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