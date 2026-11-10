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Главная / Политика /

За день средства ПВО сбили 52 украинских беспилотника

Ксения Наумчик
ТАСС
ТАСС

В течение дня системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 52 украинских беспилотника над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки отражались с 08:00 мск до 20.00 мск. БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, а также над Крымом.

Московский аэропорт «Внуково» временно обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В Росавиации предупредили, что возможны изменения в расписании вылетов и прилетов. Ограничительные меры введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовано проверять актуальный статус своих рейсов на онлайн-табло аэропорта.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 155 дронов ВСУ над территориями Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Смоленской областей, Краснодарского края и Крыма.

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