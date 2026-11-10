За день средства ПВО сбили 52 украинских беспилотника

Московский аэропорт «Внуково» временно обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В Росавиации предупредили, что возможны изменения в расписании вылетов и прилетов. Ограничительные меры введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовано проверять актуальный статус своих рейсов на онлайн-табло аэропорта.