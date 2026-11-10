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Главная / Технологии /

«Росатом» планирует выбрать проект лунной АЭС в 2027 году

Ксения Наумчик
Unsplash
Unsplash

«Росатом» рассматривает пять вариантов атомной электростанции (АЭС) для размещения на Луне. Выбрать окончательный проект планируется в 2027 г. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев по итогам стратегической сессии в правительстве, посвященной развитию космической деятельности.

По его словам, речь идет о компактной автономной станции мощностью до 10 кВт, которая должна начать работу в середине 2030-х гг. для обеспечения потребностей международной лунной станции. Среди рассматриваемых решений – прямое преобразование ядерной энергии в электричество и использование турбинных установок. К разработке привлечены «Росатом», Курчатовский институт и Российская академия наук.

Кроме того, госкорпорация работает над созданием космического двигателя мегаваттного класса для тягача, предназначенного для перемещения крупных грузов и полетов в дальний космос. По словам Лихачева, такую установку планируется запустить в следующем десятилетии.

В проекте задействуют ведущие научные организации, в том числе федеральные ядерные центры в Сарове и Снежинске. Лихачев отметил, что разработки ядерного комплекса могут получить применение в перспективных космических технологиях.

15 октября Лихачев также говорил, что Россия намерена создать атомную энергетическую установку на Луне к середине следующего десятилетия. В апреле глава «Росатома» допускал проект АЭС на Луне. Он уточнял, что мощность лунного энергоблока, который «Росатом» готовит совместно с «Роскосмосом», составит до 10 кВт, масса будет достигать не более 1200 кг, а срок безаварийной работы – от 10 лет. Он должен выдержать стартовые перегрузки, вакуум, радиацию и лунную ночь с температурой −150 градусов, которая длится две недели.

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