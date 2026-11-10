«Росатом» планирует выбрать проект лунной АЭС в 2027 году

15 октября Лихачев также говорил, что Россия намерена создать атомную энергетическую установку на Луне к середине следующего десятилетия. В апреле глава «Росатома» допускал проект АЭС на Луне. Он уточнял, что мощность лунного энергоблока, который «Росатом» готовит совместно с «Роскосмосом», составит до 10 кВт, масса будет достигать не более 1200 кг, а срок безаварийной работы – от 10 лет. Он должен выдержать стартовые перегрузки, вакуум, радиацию и лунную ночь с температурой −150 градусов, которая длится две недели.