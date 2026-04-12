Глава «Росатома» не исключил создания на Луне АЭС мощнее 10 кВт
«Росатом» думает над проектом атомной электростанции (АЭС) на Луне, чья мощность будет на порядок выше планируемых сейчас 10 кВт. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью «Страна Росатом».
Лихачев уточнил, что мощность лунного энергоблока, который «Росатом» готовит совместно с «Роскосмосом», составит до 10 кВт, масса будет достигать не более 1200 кг, а срок безаварийной работы – от 10 лет. Он должен выдержать стартовые перегрузки, вакуум, радиацию и лунную ночь с температурой −150 градусов, которая длится две недели. Глава корпорации указал, что для добычи редкоземельных металлов, получения кислорода и ракетного топлива из льда и изготовления сложных изделий на месте 10 кВт недостаточно.
«Мы делаем первый шаг в создании небольшой налунной атомной станции. В то же время мы уже думаем над проектом лунной АЭС мощностью на порядок выше. Глобальный консенсус однозначен: без мощной ядерной энергетики дальний космос останется эпизодической экспедицией, а не зоной индустриального развития», – подчеркнул Лихачев.
По его словам, День космонавтики является не только данью истории, а точкой отсчета для технологий, которые обеспечат человечеству постоянную прописку в Солнечной системе.
19 марта Лихачев сообщил, что изделия для атомной станции на Луне мощностью не менее 5 кВт должны будут доставить к середине 2030-х гг.