Глава «Росатома» не исключил создания на Луне АЭС мощнее 10 кВт

Лихачев уточнил, что мощность лунного энергоблока, который «Росатом» готовит совместно с «Роскосмосом», составит до 10 кВт, масса будет достигать не более 1200 кг, а срок безаварийной работы – от 10 лет. Он должен выдержать стартовые перегрузки, вакуум, радиацию и лунную ночь с температурой −150 градусов, которая длится две недели. Глава корпорации указал, что для добычи редкоземельных металлов, получения кислорода и ракетного топлива из льда и изготовления сложных изделий на месте 10 кВт недостаточно.