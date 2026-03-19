Лихачев: к середине 2030-х годов АЭС мощностью 5 кВТ отправят на Луну

10 марта первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что первой планетой, к освоению которой Россия может перейти после реализации лунных программ, станет Венера. Он рассказал, что такой выбор связан в том числе с историческим опытом отечественной космонавтики. По словам Мантурова, сейчас Россия совместно с партнерами решает вопросы энергообеспечения научной станции на Луне.