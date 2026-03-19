Главная / Бизнес /

Лихачев: к середине 2030-х годов АЭС мощностью 5 кВТ отправят на Луну

Ведомости

Изделия для атомной станции на Луне мощностью не менее 5 кВт доставят к середине 2030-х гг. Она будет работать до 10 лет, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев во время семинара Минэнерго РФ «Электроэнергетика – основа развития страны».

«В 2030-х гг. мы должны начать перемещение изделий на Луну. Это станция не менее 5 кВт мощности с работой до 10 лет», – сказал глава госкорпорации (цитата по ТАСС).

10 марта первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что первой планетой, к освоению которой Россия может перейти после реализации лунных программ, станет Венера. Он рассказал, что такой выбор связан в том числе с историческим опытом отечественной космонавтики. По словам Мантурова, сейчас Россия совместно с партнерами решает вопросы энергообеспечения научной станции на Луне.

В конце февраля Мантуров говорил, что развертывание Российской орбитальной станции (РОС) может начаться в 2028 г. Он отмечал, что этот объект станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её