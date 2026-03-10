Мантуров: Россия планирует осваивать Венеру после окончания миссий на Луне
Первой планетой, к освоению которой Россия может перейти после реализации лунных программ, станет Венера. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью журналу «Разведчик».
По его словам, выбор направления связан в том числе с историческим опытом отечественной космонавтики.
«Нашей стране еще в 1970 г. удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера», – сказал Мантуров.
Он отметил, что для реализации подобных проектов потребуются значительные ресурсы и нестандартные инженерные решения. По мнению вице-премьера, важную роль в этом должны сыграть молодые специалисты, способные предложить новые подходы и идеи.
Мантуров также сообщил, что Россия вместе с партнерами сейчас решает вопросы энергообеспечения научной станции на Луне. Для этого на ее поверхность планируется доставить российскую атомную энергетическую установку малой мощности, которая станет основным источником электричества для работы станции. В дальнейшем же эту технологию будут использовать для освоения дальнего космоса.
19 февраля Мантуров сообщал, что развертывание Российской орбитальной станции (РОС) планируется начать с 2028 г. По его словам, РОС станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса.