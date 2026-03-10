Мантуров: Россия планирует осваивать Венеру после окончания миссий на Луне

Мантуров также сообщил, что Россия вместе с партнерами сейчас решает вопросы энергообеспечения научной станции на Луне. Для этого на ее поверхность планируется доставить российскую атомную энергетическую установку малой мощности, которая станет основным источником электричества для работы станции. В дальнейшем же эту технологию будут использовать для освоения дальнего космоса.