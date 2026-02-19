Газета
Технологии

Мантуров: развертывание Российской орбитальной станции запланировано на 2028 год

Ведомости

Развертывание Российской орбитальной станции (РОС) планируется начать с 2028 г. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«И конечно, предметом национальной гордости должна стать собственная орбитальная станция, развертывание которой планируется с 2028 г.», – сказал Мантуров на форуме партии «Единая Россия» «Есть результат» (цитата по ТАСС).

По его словам, РОС станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса.

В июне 2025 г. Мантуров сообщал, что к 2030 г. Россия намерена поэтапно перейти от работы на Международной космической станции к собственной национальной орбитальной платформе. Он отмечал, что новый космический комплекс станет первой в мире орбитальной станцией-дроном, которая будет оснащена роботизированными системами самообслуживания.

Первый вице-премьер рассказывал, что полученный при эксплуатации станции опыт планируется использовать в рамках лунной программы. Так, рассматривается возможность создания ядерной электростанции на Луне, что, как отмечал Мантуров, позволит России занять лидирующие позиции в освоении дальнего космоса.

