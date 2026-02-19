Мантуров: развертывание Российской орбитальной станции запланировано на 2028 год

В июне 2025 г. Мантуров сообщал, что к 2030 г. Россия намерена поэтапно перейти от работы на Международной космической станции к собственной национальной орбитальной платформе. Он отмечал, что новый космический комплекс станет первой в мире орбитальной станцией-дроном, которая будет оснащена роботизированными системами самообслуживания.