Мантуров: Россия перейдет к работе на собственной орбитальной станции
Россия к 2030 г. планирует поэтапно перейти от работы на Международной космической станции (МКС) к собственной национальной орбитальной станции. Как сообщил вице-премьер Денис Мантуров, новый космический комплекс станет первой в мире орбитальной платформой-дроном, оснащенной роботизированными системами самообслуживания. Это решение, по его словам, уже запатентовано Россией и будет протестировано в рамках нового проекта.
Опыт, полученный в ходе работы станции, планируется использовать в рамках российской лунной программы. В частности, речь идет о возможности создания ядерной электростанции на Луне, что, по словам Мантурова, позволит России стать мировым технологическим лидером в освоении дальнего космоса.
Реализация этих задач включена в федеральные проекты «Космическая наука» и «Космический атом». Также Россия намерена продолжить исследования Венеры – единственной планеты, на поверхность которой, как подчеркнул Мантуров, до сих пор удалось совершить посадку исключительно российским (советским) аппаратам.