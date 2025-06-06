Мантуров: Россия перейдет к работе на собственной орбитальной станции

Россия к 2030 г. планирует поэтапно перейти от работы на Международной космической станции (МКС) к собственной национальной орбитальной станции. Как сообщил вице-премьер Денис Мантуров, новый космический комплекс станет первой в мире орбитальной платформой-дроном, оснащенной роботизированными системами самообслуживания. Это решение, по его словам, уже запатентовано Россией и будет протестировано в рамках нового проекта.