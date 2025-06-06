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Мантуров: Россия перейдет к работе на собственной орбитальной станции

Ведомости

Россия к 2030 г. планирует поэтапно перейти от работы на Международной космической станции (МКС) к собственной национальной орбитальной станции. Как сообщил вице-премьер Денис Мантуров, новый космический комплекс станет первой в мире орбитальной платформой-дроном, оснащенной роботизированными системами самообслуживания. Это решение, по его словам, уже запатентовано Россией и будет протестировано в рамках нового проекта.

Опыт, полученный в ходе работы станции, планируется использовать в рамках российской лунной программы. В частности, речь идет о возможности создания ядерной электростанции на Луне, что, по словам Мантурова, позволит России стать мировым технологическим лидером в освоении дальнего космоса.

Реализация этих задач включена в федеральные проекты «Космическая наука» и «Космический атом». Также Россия намерена продолжить исследования Венеры – единственной планеты, на поверхность которой, как подчеркнул Мантуров, до сих пор удалось совершить посадку исключительно российским (советским) аппаратам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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