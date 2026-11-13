В Nvidia опровергли данные о переговорах с кандидатами на пост гендиректора
Совет директоров корпорации Nvidia опроверг информацию о переговорах на должность гендиректора компании после отставки Дженсена Хуанга. Об этом сообщила журналистка телеканала CNBC Сима Муди в соцсети Х.
«Мы еще не начинали официальных переговоров ни с одним из потенциальных кандидатов. Любые предположения относительно конкретных лиц – как внутри компании, так и за ее пределами – преждевременны», – сообщили журналистке в Nvidia.
В компании отметили, что на данный момент они ищут рекрутинговую компанию, которая займется поиском нового гендиректора.
8 ноября совет директоров Nvidia начал независимое расследование после публикаций об измене Дженсена Хуанга. Поводом стали сообщения The New York Times о его близких отношениях с Элис Хуанг. Американские спецслужбы предполагают, что она может быть связана с китайской разведкой. В тот же день Хуанг признался сотрудникам компании в супружеской измене и извинился перед семьей.
12 ноября гендиректор Nvidia Хуанг покинул свой пост, а также должность президента компании и место в совете директоров. Совет директоров начал поиск преемника Хуанга среди внутренних и внешних кандидатов. Пока гендиректором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.
В тот же день издание Semafor сообщило, что Минюст США начал несколько расследований, которые могут затронуть Nvidia после отставки Хуанга.
13 ноября CNN сообщил, что спецслужбы США не уверены в том, что Элис Хуанг работала на разведку КНР. Собранные сведения пока не доказывают, что она передавала информацию Пекину. При этом ФБР расследует обстоятельства отношений Хуанга с бизнесвумен не менее года, а некоторые представители администрации президента США Дональда Трмпа продолжают считать ее потенциальной угрозой национальной безопасности.