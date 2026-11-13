В Nvidia опровергли данные о переговорах с кандидатами на пост гендиректора

13 ноября CNN сообщил, что спецслужбы США не уверены в том, что Элис Хуанг работала на разведку КНР. Собранные сведения пока не доказывают, что она передавала информацию Пекину. При этом ФБР расследует обстоятельства отношений Хуанга с бизнесвумен не менее года, а некоторые представители администрации президента США Дональда Трмпа продолжают считать ее потенциальной угрозой национальной безопасности.