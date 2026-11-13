Reuters: BMW отзовет более 720 000 автомобилей в США из-за риска возгорания

По данным NHTSA, в 2024 г. данные машины уже отзывались из-за проблем с водяным насосом. В ведомстве отметили, что владельцам транспортных средств «следует парковать свои автомобили на улице, вдали от зданий и других транспортных средств, до тех пор, пока машина не будет отремонтирована».