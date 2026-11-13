Reuters: BMW отзовет более 720 000 автомобилей в США из-за риска возгорания
Компания BMW отзовет 720 796 автомобилей в США из-за риска возгорания. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на национальное управление безопасностью движения на трассах страны (NHTSA).
В NHTSA пояснили, что из-за негерметичности электрического разъема на водяном насосе он может подвергаться воздействию воды, что, как следствие, может вызвать короткое замыкание. При этом Reuters отмечает, что BMW располагает информацией о 10 случаях возгорания.
По данным NHTSA, в 2024 г. данные машины уже отзывались из-за проблем с водяным насосом. В ведомстве отметили, что владельцам транспортных средств «следует парковать свои автомобили на улице, вдали от зданий и других транспортных средств, до тех пор, пока машина не будет отремонтирована».
Парковать на улице до завершения ремонта следует владельцам BMW 3 серии 2012–2016 г. выпуска, BMW 5 серии 2012–2016 гг., BMW X1 2012–2015 гг., BMW Z4 2012–2016 гг., BMW X3 2013–2017 гг., BMW 2 серии купе 2014–2016 гг. Всего в списке агентства 14 автомобилей.
15 октября газета Handelsblatt сообщила, что автоконцерн Volkswagen готовит отзыв нескольких тысяч электромобилей в Германии из-за дефектов высоковольтных аккумуляторов, которые в отдельных случаях могут привести к возгоранию. Под отзыв могут попасть Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz, а также Cupra Born, произведенные в 2023–2025 гг.