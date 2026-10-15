Volkswagen отзовет тысячи электромобилей из-за риска возгорания батарей
Немецкий автоконцерн Volkswagen готовит отзыв нескольких тысяч электромобилей в Германии из-за дефектов высоковольтных аккумуляторов, которые в отдельных случаях могут привести к возгоранию. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.
По данным издания, внутренние проверки выявили производственный брак в отдельных ячейках батарей автомобилей семейства ID. Проблема связана с несоответствием компонентов стандартам качества поставщиков и затрагивает машины, выпущенные в ограниченный период.
Под отзыв могут попасть Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz, а также Cupra Born, произведенные в 2023-2025 гг. Точный перечень автомобилей компания пока не раскрыла. Представитель Volkswagen сообщил, что меры для Германии и других рынков готовятся совместно с надзорными органами.
В качестве временной меры концерн программно ограничил зарядку потенциально дефектных автомобилей до 80%. Владельцев уведомят о необходимости посетить сервисные центры для диагностики. Ограничение снимут после подтверждения исправности аккумулятора. В зависимости от результатов проверки проблему могут устранить обновлением программного обеспечения без замены батарейных модулей.
Аналогичные отзывные кампании уже проводятся в Великобритании и США. По данным американских регуляторов, в США дефект затронул более 22 000 электромобилей ID.4. В Германии Volkswagen согласовывает необходимые меры с Федеральным ведомством автомобильного транспорта (KBA).
В конце сентября Financial Times со ссылкой на источники писала, что акции немецкого автоконцерна Volkswagen впервые за 15 лет потеряли место в индексе крупнейших европейских компаний EuroStoxx 50. По данным издания, это произошло после снижения стоимости акций компании на фоне финансовых проблем и слабых продаж в Китае. 18 сентября бумаги Volkswagen подешевели на 5,6% до 76,5 евро, что является минимальным уровнем за 16 лет. Поводом стало объявление концерна о списании около 6 млрд евро из-за переоценки стоимости бренда Porsche. Дополнительные расходы связаны с продолжающейся реструктуризацией компании. После исключения Volkswagen в EuroStoxx 50 остались три автопроизводителя – Ferrari, BMW и Mercedes-Benz.