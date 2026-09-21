FT: Volkswagen впервые за 15 лет выбыл из европейского индекса «голубых фишек»

По данным издания, это произошло после снижения стоимости акций компании на фоне финансовых проблем и слабых продаж в Китае. 18 сентября бумаги Volkswagen подешевели на 5,6% до 76,5 евро, что является минимальным уровнем за 16 лет. Поводом стало объявление концерна о списании около 6 млрд евро из-за переоценки стоимости бренда Porsche. Дополнительные расходы связаны с продолжающейся реструктуризацией компании.