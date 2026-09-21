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Главная / Инвестиции /

FT: Volkswagen впервые за 15 лет выбыл из европейского индекса «голубых фишек»

Сергей Пахомов
Андрей Махонин / Ведомости
Андрей Махонин / Ведомости

Акции немецкого автоконцерна Volkswagen впервые за 15 лет потеряли место в индексе крупнейших европейских компаний EuroStoxx 50. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, это произошло после снижения стоимости акций компании на фоне финансовых проблем и слабых продаж в Китае. 18 сентября бумаги Volkswagen подешевели на 5,6% до 76,5 евро, что является минимальным уровнем за 16 лет. Поводом стало объявление концерна о списании около 6 млрд евро из-за переоценки стоимости бренда Porsche. Дополнительные расходы связаны с продолжающейся реструктуризацией компании.

После исключения Volkswagen в EuroStoxx 50 остались три автопроизводителя – Ferrari, BMW и Mercedes-Benz. Старший аналитик HSBC по мировому автомобильному рынку Майкл Тиндалл заявил Financial Times, что исключение Volkswagen из индекса отражает сложное положение отрасли и риски, с которыми она столкнулась.

3 сентября Bloomberg сообщил, что Volkswagen дополнительно сократит около 50 000 сотрудников по всему миру в рамках масштабного плана реструктуризации, одобренного наблюдательным советом компании. Новый план фактически удваивает согласованный объем сокращений – с учетом программы, принятой ранее, общее число сокращаемых рабочих мест может достигнуть около 100 000.

10 сентября пресс-служба Porsche заявила, что компания продала свою долю в Bugatti и Rimac за 1 млрд евро. Сделка была завершена 9 сентября после получения разрешения регулирующих органов. Соответствующие соглашения с консорциумом покупателей компания подписала в апреле 2026 г.

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