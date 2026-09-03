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Volkswagen дополнительно сократит 50 000 сотрудников в рамках реструктуризации

Татьяна Мозолевская
Ведомости
Ведомости

Автомобильная компания Volkswagen дополнительно сократит около 50 000 сотрудников по всему миру в рамках масштабного плана реструктуризации, одобренного наблюдательным советом компании, сообщил Bloomberg. Решение предусматривает дальнейшее сокращение штата, в том числе управленческих позиций.

Новый план фактически удваивает согласованный объем сокращений – с учетом программы, принятой ранее, общее число сокращаемых рабочих мест может достигнуть около 100 000. Компания также намерена сократить число моделей примерно вдвое к 2035 г. и уменьшить избыточные производственные мощности в Европе.

Наблюдательный совет Volkswagen единогласно одобрил так называемый «План будущего». В компании заявили, что на фоне усиления глобальной конкуренции, изменения спроса и технологических изменений в автомобильной отрасли необходимо привести численность персонала в соответствие с экономическими условиями.

При этом план пока не предусматривает немедленного закрытия заводов. Volkswagen признал наличие избыточных производственных мощностей в Европе примерно на 500 000 автомобилей в год. Для заводов в Эмдене, Ганновере, Неккарзульме и Цвиккау пока не определены конкурентоспособные варианты производства после завершения выпуска текущих моделей в 2031–2034 гг.

В конце июля Bloomberg писал, что американская платежная компания Visa планирует сократить около 2600 рабочих мест, что составляет примерно 7% ее штата. Сокращения в первую очередь затронут технологические и продуктовые подразделения. Гендиректор Visa Райан Макинерни заявил, что компания проводит изменения для повышения эффективности на фоне усиления конкуренции в платежной отрасли.

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