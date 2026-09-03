Volkswagen дополнительно сократит 50 000 сотрудников в рамках реструктуризации

При этом план пока не предусматривает немедленного закрытия заводов. Volkswagen признал наличие избыточных производственных мощностей в Европе примерно на 500 000 автомобилей в год. Для заводов в Эмдене, Ганновере, Неккарзульме и Цвиккау пока не определены конкурентоспособные варианты производства после завершения выпуска текущих моделей в 2031–2034 гг.