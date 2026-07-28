Visa сократит около 2600 сотрудников
Американская платежная компания Visa планирует сократить около 2600 рабочих мест, что составляет примерно 7% ее штата. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ компании, в котором раскрыты планы по оптимизации структуры бизнеса.
Согласно документу, сокращения в первую очередь затронут технологические и продуктовые подразделения. Гендиректор Visa Райан Макинерни заявил, что компания проводит изменения для повышения эффективности на фоне усиления конкуренции в платежной отрасли.
23 июля стало известно, что «Сбербанк» с 1 сентября прекратит обслуживание неактивных валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa. В банке подчеркнули, что уведомления были направлены исключительно владельцам неактивных валютных карт с нулевыми остатками, которыми длительное время не пользовались, а также держателям мультивалютных карт, функционал которых больше не поддерживается. При этом обслуживание действующих мультивалютных счетов и валютных счетов продолжается в обычном режиме.
2 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не определяет конкретные сроки вывода из обращения карт международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. По словам главы регулятора, процесс будет происходить постепенно и уже идет без административного вмешательства.
В мае директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина говорила, что доля карт Visa и Mastercard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за 4–5 лет. Она отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка.