Сбербанк уточнил, что прекратит обслуживать только старые валютные карты Visa
ПАО «Сбербанк» с 1 сентября прекратит обслуживание только неактивных валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa. Об этом сообщили представители банка.
В банке подчеркнули, что уведомления были направлены исключительно владельцам неактивных валютных карт с нулевыми остатками, которыми длительное время не пользовались, а также держателям мультивалютных карт, функционал которых больше не поддерживается. При этом обслуживание действующих мультивалютных счетов и валютных счетов продолжается в обычном режиме.
«Все средства клиентов полностью сохранены и доступны. Изменения не затрагивают обслуживание действующих мультивалютных счетов и валютных счетов клиентов», – заявили в пресс-службе Сбербанка.
23 июля стало известно, что Сбербанк стал рассылать клиентам СМС-сообщения с рекомендацией заранее закрыть валютные и мультивалютные карты Visa через мобильное приложение и перевести остаток средств на другие счета. Закрыть карты также можно в любом отделении Сбербанка.
2 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не определяет конкретные сроки вывода из обращения карт международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. По словам главы регулятора, процесс будет происходить постепенно и уже идет без административного вмешательства.