Сбербанк уточнил, что прекратит обслуживать только старые валютные карты Visa

В банке подчеркнули, что уведомления были направлены исключительно владельцам неактивных валютных карт с нулевыми остатками, которыми длительное время не пользовались, а также держателям мультивалютных карт, функционал которых больше не поддерживается. При этом обслуживание действующих мультивалютных счетов и валютных счетов продолжается в обычном режиме.