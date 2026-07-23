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Сбербанк прекращает обслуживание валютных карт Visa

Ведомости

Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

В СМС-сообщениях Сбербанк рекомендует заранее закрыть валютные и мультивалютные карты Visa через мобильное приложение и перевести остаток средств на другие счета. Закрыть карты также можно в любом отделении Сбербанка.

2 июля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не определяет конкретные сроки вывода из обращения карт международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. По словам главы регулятора, процесс будет происходить постепенно и уже идет без административного вмешательства. Она отметила, что карты международных платежных систем, продолжающие работать внутри России, фактически выполняют те же функции, что и карты национальной платежной системы «Мир».

В мае директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина говорила, что доля карт Visa и Mastercard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за 4–5 лет. Она отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка.

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