Сбербанк прекращает обслуживание валютных карт Visa

2 июля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не определяет конкретные сроки вывода из обращения карт международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. По словам главы регулятора, процесс будет происходить постепенно и уже идет без административного вмешательства. Она отметила, что карты международных платежных систем, продолжающие работать внутри России, фактически выполняют те же функции, что и карты национальной платежной системы «Мир».