ЦБ не стал устанавливать сроки отказа от карт Visa и Mastercard
Банк России не определяет конкретные сроки вывода из обращения карт международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.
По словам главы регулятора, процесс будет происходить постепенно и уже идет без административного вмешательства. Она отметила, что карты международных платежных систем, продолжающие работать внутри России, фактически выполняют те же функции, что и карты национальной платежной системы «Мир».
18 июня «Ведомости» сообщали, что Национальная система платежных карт (НСПК) планирует поэтапно снижать межбанковское вознаграждение по операциям карт международных платежных систем Visa и Mastercard: с 2027 г. – 1%, с 2028 г. – 0%. За счет этого карты иностранных платежных систем, которые в 2022 г. покинули Россию, постепенно выйдут из обращения – у банков не останется стимулов их обслуживать.
В мае директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина говорила, что доля карт Visa и Mastercard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за 4–5 лет. Она отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка.