ЦБ не стал устанавливать сроки отказа от карт Visa и Mastercard

18 июня «Ведомости» сообщали, что Национальная система платежных карт (НСПК) планирует поэтапно снижать межбанковское вознаграждение по операциям карт международных платежных систем Visa и Mastercard: с 2027 г. – 1%, с 2028 г. – 0%. За счет этого карты иностранных платежных систем, которые в 2022 г. покинули Россию, постепенно выйдут из обращения – у банков не останется стимулов их обслуживать.