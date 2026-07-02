Глава РСХБ раскрыл детали обсуждения частичной приватизации НСПК

Глава РСХБ раскрыл детали обсуждения частичной приватизации НСПКУ «дочки» ЦБ может появиться около 20 новых владельцев, сам банк готов войти в капитал компании
Россельхозбанк (РСХБ) поддерживает идею частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), которая сейчас полностью принадлежит Банку России, и готов войти в капитал компании. Об этом сказал журналистам предправления РСХБ Борис Листов в кулуарах Финансового конгресса. «Детали ЦБ еще обсуждает, но концептуально – мы готовы», – отметил Листов.
Листов раскрыл некоторые детали возможной конфигурации приватизации НСПК.
Банк России уже обозначил, что сохранит контролирующую долю (не менее 50% + 1 акция), – это принципиально важное условие. Участникам рынка предложат миноритарный портфель, а возможное количество новых акционеров может составить порядка 20, рассказал Листов.
Многие считают, что таким образом НСПК привлекает дополнительный капитал для своего развития, но сейчас компании хватает прибыли, чтобы развиваться самостоятельно, отметил Листов. Поэтому предполагается, что вхождение в компанию будет в формате cash-out (привлеченные от инвесторов деньги идут напрямую текущему акционеру, а не на развитие бизнеса, в отличие от схемы cash-in. – «Ведомости»).
Предполагается, что на площадке НСПК будет обсуждаться выработка стратегических решений, в том числе по организации платежных систем в России. Детальной проработки требует механизм принятия решений: будут ли они приниматься большинством голосом или, например, достаточно будет мнения ЦБ плюс один участник, сказал Листов.
«У платформенных банков может быть свое особое стратегическое видение, другой взгляд на развитие платежных сервисов, в то время как у классических банков – другое. Поэтому очень важно настроить такой механизм принятия решений, чтобы все работало как единое целое, чтобы этому рынку развиваться с учетом мнения всех участников», – резюмировал Листов.
НСПК появилась в 2014 г. на фоне антироссийских санкций из-за присоединения Крыма – тогда стало понятно, что международная система может отключить от своего процессинга любой банк и его карты перестанут работать внутри страны. С тех пор все операции по любым картам внутри России обрабатывает НСПК, включая российские карты Visa и Mastercard, которые в марте 2022 г. одновременно ушли с российского рынка из-за конфликта на Украине.
Помимо процессинга НСПК с конца 2015 г. развивает карту «Мир», а также ряд сервисов – СБП, оплату QR-кодом, смартфоном («Волна») и др. Часть сервисов (например, СБП) через время становились обязательными для банков, из-за чего отдельные игроки критиковали НСПК – особенно часто это делал Сбербанк, который активно развивает собственные похожие технологии.
Впервые председатель Банка России Эльвира Набиуллина публично допустила возможность приватизации НСПК в будущем в 2024 г. После этого, в сентябре 2025 г., ЦБ опубликовал доклад, где коротко обозначил, как может выглядеть частичная приватизация НСПК. Помимо продажи миноритарного пакета акций участникам рынка Банк России описал еще один возможный вариант – выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию (механизм spin-off) с последующим акционированием или продажей компании либо ее доли участникам рынка. ЦБ не определял в докладе, какие конкретно это будут сервисы. В октябре того же года Набиуллина отметила, что среди сервисов может быть СБП и сама платежная система «Мир». Глава ЦБ говорила, что диалог с рынком на эту тему идет в рамках совета участников и пользователей при НСПК.
ЦБ рассматривает возможность продажи «на руки» одному инвестору до 5% акций НСПК, писал ранее «Интерфакс». При благоприятной рыночной ситуации сделка может состояться в 2027 г.
Крупнейшие банки – Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк – обсуждали создание собственной платежной системы, которая могла стать альтернативой или дополнением НСПК. Но Банк России отверг все возможные идеи и концепции банков на этот счет, писал РБК.