Глава РСХБ раскрыл детали обсуждения частичной приватизации НСПК

Впервые председатель Банка России Эльвира Набиуллина публично допустила возможность приватизации НСПК в будущем в 2024 г. После этого, в сентябре 2025 г., ЦБ опубликовал доклад, где коротко обозначил, как может выглядеть частичная приватизация НСПК. Помимо продажи миноритарного пакета акций участникам рынка Банк России описал еще один возможный вариант – выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию (механизм spin-off) с последующим акционированием или продажей компании либо ее доли участникам рынка. ЦБ не определял в докладе, какие конкретно это будут сервисы. В октябре того же года Набиуллина отметила, что среди сервисов может быть СБП и сама платежная система «Мир». Глава ЦБ говорила, что диалог с рынком на эту тему идет в рамках совета участников и пользователей при НСПК.