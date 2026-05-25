Бакина: доля Visa и Mastercard снизилась до менее чем 17% в РФ

Доля карт Visa и Mastercard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за 4–5 лет. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Бакина отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка. «Они не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт», – сказала она.

Директор департамента национальной платежной системы Цб подчеркнула, что за последние 4–5 лет банки постепенно замещают их на другие инструменты и на карты, в том числе платежной системы «Мир», которые сейчас обладают более широким функционалом в отличие от зарубежных карт.

Бакина также рассказала про экономические меры НСПК, в частности, изменение тарифов в связи с введением НДС с начала этого года.

В апреле «Ведомости» писали, что до конца 2026 г. Национальная система платежных карт (НСПК) внесет изменения в стандарты платежной системы «Мир» в части информирования о мошенничестве и контроля уровня неправомерных операций.

В системе информирования о мошеннических операциях уже предусмотрено разделение по типам: код «60» означает неправомерные операции со стороны держателя карты, код «70» – случаи социальной инженерии и дропперства. НСПК планирует уточнить эти статусы для более детального анализа ситуаций.

Также НСПК планирует внести изменения в сроки предоставления банками сведений о мошенничестве – он сократится до 24 часов как для подтвержденного факта фрода, так и для подозрения в нем.

