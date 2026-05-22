ЦБ выявил занижение некоторыми банками резервов ради бонусов

Но тенденция роста проблемных корпоративных кредитов (за I квартал 2026 г. их доля по сектору увеличилась на 500 млрд руб. и составила 11,6% от портфеля) вызывает обоснованные опасения у регулятора, добавляет управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин. ЦБ предполагает, что на фоне замедления экономического роста и проблем в отдельных отраслях экономики ряд заемщиков столкнется с проблемами при обслуживании кредитов, что может негативно отразиться на банках. Но вряд ли можно говорить о маскировке совсем невозвратных ссуд, считает эксперт: скорее, банки используют легальные инструменты (экспертное мнение, в частности) и стараются сэкономить на резервах по заемщикам, столкнувшимся с проблемами в бизнесе, и тем самым сохранить приемлемый уровень достаточности капитала для проведения активных операций, позволяющий показывать хороший финансовый результат.