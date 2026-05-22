ЦБ выявил занижение некоторыми банками резервов ради бонусов

ЦБ выявил занижение некоторыми банками резервов ради бонусовОн намерен ограничить самостоятельную оценку крупных проблемных кредитов
ЦБ видит отдельные случаи, когда банки не учитывают риски – минимизируя резервы, они таким образом пытаются поднять базу для бонусов менеджменту, у которого KPI завязан на прибыли, заявила на VIII съезде ассоциации банков России председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы, к сожалению, видим отдельные случаи, когда риски не учитываются. А знаете, почему? У менеджеров некоторых банков бонусы привязаны к чистой прибыли или к нормативам достаточности капитала», – отметила она.
Чтобы пресечь искусственное занижение резервов, ЦБ во втором полугодии 2026 г. планирует ограничить возможность применения экспертного суждения банков при оценке крупных проблемных кредитов. Также, по словам Набиуллиной, со следующего года Банк России планирует запретить признание хорошим или средним финансовое состояние заемщика, если у него по определенным параметрам высокая долговая нагрузка.
По мнению Набиуллиной, эти меры будут страховкой от «пробонусного поведения» некоторых менеджеров, которое может привести к потере запаса капитала банков.
Бонусы и ограничение их выплат – часть большой реформы ЦБ, направленной на развитие современных подходов и требований к банкам для повышения их устойчивости к стрессу. Банк России хочет повысить личную заинтересованность менеджмента банков в поддержании их финансовой устойчивости – регулятор с 2025 г. готовит концепцию ограничения выплаты бонусов руководству при ухудшении финансового положения банка. Также ЦБ планирует оценить возможность внедрения механизма clawback – возврата вознаграждения, выплаченного менеджменту.
Сбербанк создает резервы строго в соответствии с действующими стандартами МСФО и положениями ЦБ, регулярно проходит независимый аудит и проверки от Банка России, отмечает представитель Сбербанка. В этой связи в банке не видят значимого эффекта на его финансовые результаты в случае реализации указанных инициатив.
Занижение резервов в корпоративном кредитовании, в отличие от розничного, – распространенная история, масштаб которой сильно варьируется от банка к банку, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: проблема в том, что системный масштаб точно оценить никогда нельзя. Другая проблема – субъективность подобных оценок в условиях, когда официальные правила резервирования, по крайней мере по РСБУ, это допускают. В конечном счете все зависит от проверок Банка России и предписаний о доформировании резервов по их результатам, отмечает эксперт.
Экспертное суждение при оценке крупных корпоративных кредитов – достаточно распространенная практика и действительно нередки случаи, когда этот инструмент может использоваться для маскировки возникших проблем у заемщиков с целью смягчить влияние на прибыль, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В период заметного расширения санкций против крупных компаний реального сектора ЦБ существенно расширил и возможности не ухудшать оценку финансового положения таких заемщиков по решению руководящего органа банка. Но в условиях резко возросшей долговой нагрузки заемщиков в 2024-2025 гг. популярность такого инструмента могла вырасти, особенно когда банкиры исходили из предположения о временном характере таких проблем, поясняет Доронкин.
Но тенденция роста проблемных корпоративных кредитов (за I квартал 2026 г. их доля по сектору увеличилась на 500 млрд руб. и составила 11,6% от портфеля) вызывает обоснованные опасения у регулятора, добавляет управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин. ЦБ предполагает, что на фоне замедления экономического роста и проблем в отдельных отраслях экономики ряд заемщиков столкнется с проблемами при обслуживании кредитов, что может негативно отразиться на банках. Но вряд ли можно говорить о маскировке совсем невозвратных ссуд, считает эксперт: скорее, банки используют легальные инструменты (экспертное мнение, в частности) и стараются сэкономить на резервах по заемщикам, столкнувшимся с проблемами в бизнесе, и тем самым сохранить приемлемый уровень достаточности капитала для проведения активных операций, позволяющий показывать хороший финансовый результат.
Едва ли оценка экономического положения крупных заемщиков и определение адекватных резервов превратится в чистую скоринговую карту без экспертного суждения и индивидуальных модельных предпосылок, считает Беликов: и едва ли крупные банки будут вынуждены разово досоздавать какие-то пугающие объемы резервов. Но если нормативные требования ужесточаются, должна возрасти и строгость надзора за организацией процессов оценки адекватных резервов со стороны Банка России, продолжает Беликов. Это уже может привести к постепенному повышению уровня резервирования по сектору, что в целом будет соответствовать ухудшению операционной среды за последние несколько лет, резюмирует он.
Бородулин считает преждевременным говорить о том, что банки после введения инициатив резко сократят объем кредитования бизнеса: они всегда оперативно регулируют свои риск-политики, а покрытие проблемных кредитов резервами и залогами остается приемлемым (по данным ЦБ, 53% в сегменте МСП и 73% – в корпоративном). Большинство банков обладает требуемым запасом по капиталу и может поэтапно формировать резервы по проблемным заемщикам, а финансовый результат остается высоким (в I квартале 2026 г. прибыль сектора достигла 1,2 трлн руб. против 700 млрд руб. в I квартале 2025 г.).