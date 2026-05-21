ЦБ доработал норматив концентрации кредитных рисков

ЦБ хочет, чтобы с 2028 г. действовал коэффициент риска 100% при расчете Н6/Н21 для всех корпоративных заемщиков. Сейчас, например, к компаниям инвесткласса применяется риск-вес 65% – т. е. эффективно при нормативе 25% банки могут выдать до 38% капитала: 25% / 65% = 38%. У госкомпаний с выручкой более 2% ВВП риск-вес 50% (т. е. объем кредитов может достигать половины капитала). По новым правилам с 1 января 2028 г. риск-вес будет 100% для всех заемщиков, поэтому банки смогут держать экспозицию на одну связанную группу в размере не более 25% капитала, а превышение будет считаться нарушением норматива.