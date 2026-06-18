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Главная / Финансы /

НСПК предложила механизм вывода карт Visa и Mastercard из оборота в России

Планируется поэтапное снижение межбанковского вознаграждения по операциям таких карт
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует поэтапно снижать межбанковское вознаграждение по операциям карт международных платежных систем Visa и Mastercard: с 2027 г. – 1%, с 2028 г. – 0%. Об этом говорится в релизе по итогам Совета участников и пользователей платежного рынка при НСПК. За счет этого карты иностранных платежных систем, которые в 2022 г. покинули Россию, постепенно выйдут из обращения – у банков не останется стимулов их обслуживать.

Межбанковское вознаграждение – это комиссия, которую банк получателя платежа (эквайер) выплачивает в пользу банка плательщика (эмитента) при проведении платежей по карте. Она составляет основную часть эквайрингового сбора, заложена в стоимость товара и покрывает расходы банка на выпуск и обслуживание карты. Размер межбанковского вознаграждения устанавливается платежными системами индивидуально и зависит от категории карты (кредитная, дебетовая, премиальная), вида деятельности магазина (МСС-код), суммы чека, а также от объемов оборота торговой точки.

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