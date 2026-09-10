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Главная / Бизнес /

Porsche продала доли в Bugatti Rimac и Rimac Group за 1 млрд евро

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Немецкий автомобильный холдинг Porsche продал свою долю в Bugatti и Rimac за 1 млрд евро. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сделка по продаже долей Porsche в Bugatti Rimac и Rimac Group была завершена 9 сентября после получения разрешения регулирующих органов. Соответствующие соглашения с консорциумом покупателей компания подписала в апреле 2026 г.

В Porsche уточнили, что группа получит от продажи около 1 млрд евро. Из этой суммы 250 млн евро компания намерена направить на дополнительное финансирование пенсионных обязательств.

После завершения сделки Porsche повысила прогноз маржи чистого денежного потока автомобильного подразделения на 2026 г. Теперь компания ожидает показатель на уровне 5,5–7,5% против ранее прогнозировавшихся 3–5%.

В компании назвали продажу долей еще одним шагом в рамках стратегии по сосредоточению Porsche на основном бизнесе.

24 августа Porsche заключила партнерское соглашение с индийской Tata Consultancy Services (TCS) о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) на сумму 1,25 млрд евро. Контракт будет действовать пять лет.

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