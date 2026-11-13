ЕГЭ с 2027 года планируют полностью перевести на отечественное ПО

Согласно проекту совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, основной период проведения экзамена у 11-классников пройдет с 1 июня по 9 июля. ЕГЭ также предусматривает досрочный (с 19 марта по 19 апреля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября) периоды сдачи. С 21 по 26 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Кроме того, 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию смогут пересдать один из сдававшихся ими предметов ЕГЭ.