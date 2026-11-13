ЕГЭ с 2027 года планируют полностью перевести на отечественное ПО
Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России с 2027 г. планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
В ведомстве отметили, что переход на российское ПО должен сделать проведение ЕГЭ технологичнее.
Кроме того, с 2028 г. практически все вопросы, связанные с экзаменом, можно будет решать через портал «Госуслуги». Как подчеркнули в Рособрнадзоре, перенос сервисов позволит гражданам получать необходимые услуги и решать связанные с экзаменом вопросы через единый портал.
Согласно проекту совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, основной период проведения экзамена у 11-классников пройдет с 1 июня по 9 июля. ЕГЭ также предусматривает досрочный (с 19 марта по 19 апреля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября) периоды сдачи. С 21 по 26 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Кроме того, 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию смогут пересдать один из сдававшихся ими предметов ЕГЭ.
В проекте также указано, что максимальное время на выполнение заданий ЕГЭ в 2027 г. планируется оставить на уровне 2026 г.