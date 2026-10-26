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Как будут проходить ОГЭ и ЕГЭ в 2027 году

Основный период ОГЭ пройдет со 2 июня по 5 июля, ЕГЭ – с 1 июня по 9 июля
Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проекты совместные приказов проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2027 г. Согласно документам, основной период проведения экзаменов у 9-классников пройдет со 2 июня по 5 июля, 11-классники будут сдавать экзамены с 1 июня по 9 июля.

ОГЭ в 2027 г. начнется со сдачи математики, а основной период ЕГЭ-2027 откроют экзамены по истории, литературе и химии. В Роспотребнадзоре уточнили, что документ пока является проектом, предстоит общественное обсуждение дат поведения экзаменов.

«Ведомости» собрали главное, что известно о сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 2027 г.

По данным проекта, проведение ОГЭ в 2027 г. разделено на три периода:

  • досрочный период – с 20 апреля по 14 мая;

  • основной период – со 2 июня по 5 июля;

  • дополнительный период – со 2 по 24 сентября.

Резервные сроки сдачи экзамена установлены с 28 июня по 5 июля. 5 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам, 11 июняпо русскому языку. Кроме того, 8, 16 и 21 июня будут проводиться экзамены по всем предметам за исключением русского языка и математики

ЕГЭ-2027 также предусматривает три периода проведения экзамена:

  • досрочный период – с 19 марта по 19 апреля;

  • основной период – с 1 июня по 9 июля;

  • дополнительный период – с 3 по 24 сентября.

С 21 по 26 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Кроме того, 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию смогут пересдать один из сдававшихся ими предметов ЕГЭ.

  • 4 июня у 11-классников пройдет экзамен по русскому языку,

  • 7 июня – по математике базового и профильного уровней,

  • 10 июня участники ЕГЭ смогут сдать экзамены по обществознанию и физике,

  • 15 июняпо биологии, географии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам,

  • 18 и 19 июня запланировано проведение ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.

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