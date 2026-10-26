Как будут проходить ОГЭ и ЕГЭ в 2027 году

С 21 по 26 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Кроме того, 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию смогут пересдать один из сдававшихся ими предметов ЕГЭ.