Как будут проходить ОГЭ и ЕГЭ в 2027 году

Как будут проходить ОГЭ и ЕГЭ в 2027 годуОсновный период ОГЭ пройдет со 2 июня по 5 июля, ЕГЭ – с 1 июня по 9 июля
Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проекты совместные приказов проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2027 г. Согласно документам, основной период проведения экзаменов у 9-классников пройдет со 2 июня по 5 июля, 11-классники будут сдавать экзамены с 1 июня по 9 июля.
«Ведомости» собрали главное, что известно о сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 2027 г.
По данным проекта, проведение ОГЭ в 2027 г. разделено на три периода:
досрочный период – с 20 апреля по 14 мая;
основной период – со 2 июня по 5 июля;
дополнительный период – со 2 по 24 сентября.
Резервные сроки сдачи экзамена установлены с 28 июня по 5 июля. 5 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам, 11 июня – по русскому языку. Кроме того, 8, 16 и 21 июня будут проводиться экзамены по всем предметам за исключением русского языка и математики.
ЕГЭ-2027 также предусматривает три периода проведения экзамена:
досрочный период – с 19 марта по 19 апреля;
основной период – с 1 июня по 9 июля;
дополнительный период – с 3 по 24 сентября.
С 21 по 26 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Кроме того, 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию смогут пересдать один из сдававшихся ими предметов ЕГЭ.
4 июня у 11-классников пройдет экзамен по русскому языку,
7 июня – по математике базового и профильного уровней,
10 июня участники ЕГЭ смогут сдать экзамены по обществознанию и физике,
15 июня – по биологии, географии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам,
18 и 19 июня запланировано проведение ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.