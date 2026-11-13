Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,299-0,95%RGSS0,182-0,44%MGTS1 382-0,58%IMOEX2 515,42+0,29%RTSI964,57+1,3%RGBI111,94+0,02%RGBITR778,84+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Возле Калининграда третий раз за неделю замечен самолет-разведчик НАТО

Анна Суслова
Vishu Joo / Unsplash
Vishu Joo / Unsplash

Самолет-разведчик НАТО, зарегистрированный в США, кружил вокруг Калининградской области около пяти часов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Самолет-разведчик Bombardier Artemis II третий раз за текущую неделю был замечен в районе Калининградской области, он провел там около пяти часов», – сообщил источник агентства.

Собеседник агентства добавил, что самолет прилетел с аэродрома постоянного базирования в Констанце. Он курсировал вокруг региона, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы и над нейтральными водами Балтийского моря. По словам собеседника ТАСС, борт не использовал коридоры для полета гражданской авиации и находился на высоте 10 км.

При этом с начала 2026 г. Bombardier Artemis II совершал полеты в районе Калининградской области более 70 раз.

9 ноября Bombardier Artemis II около пяти часов вел патрулирование вблизи Калининградской области. Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 09:39 мск и направился к российскому региону по широкой дуге. Примерно в 11:40 мск борт начал двигаться по круговой траектории вдоль границ Калининградской области.

7 ноября Bombardier Artemis II второй раз за неделю был замечен над нейтральными водами Черного моря.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её