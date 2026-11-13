Возле Калининграда третий раз за неделю замечен самолет-разведчик НАТО

Собеседник агентства добавил, что самолет прилетел с аэродрома постоянного базирования в Констанце. Он курсировал вокруг региона, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы и над нейтральными водами Балтийского моря. По словам собеседника ТАСС, борт не использовал коридоры для полета гражданской авиации и находился на высоте 10 км.