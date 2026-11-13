Возле Калининграда третий раз за неделю замечен самолет-разведчик НАТО
Самолет-разведчик НАТО, зарегистрированный в США, кружил вокруг Калининградской области около пяти часов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
«Самолет-разведчик Bombardier Artemis II третий раз за текущую неделю был замечен в районе Калининградской области, он провел там около пяти часов», – сообщил источник агентства.
Собеседник агентства добавил, что самолет прилетел с аэродрома постоянного базирования в Констанце. Он курсировал вокруг региона, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы и над нейтральными водами Балтийского моря. По словам собеседника ТАСС, борт не использовал коридоры для полета гражданской авиации и находился на высоте 10 км.
При этом с начала 2026 г. Bombardier Artemis II совершал полеты в районе Калининградской области более 70 раз.
9 ноября Bombardier Artemis II около пяти часов вел патрулирование вблизи Калининградской области. Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 09:39 мск и направился к российскому региону по широкой дуге. Примерно в 11:40 мск борт начал двигаться по круговой траектории вдоль границ Калининградской области.
7 ноября Bombardier Artemis II второй раз за неделю был замечен над нейтральными водами Черного моря.