Эстония уведомила FIS о недопуске российских спортсменов к соревнованиям

11 ноября журналист TSN Горди Миллер сообщил, что Канада не намерена выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, власти страны уведомили об этом Международную федерацию хоккея (IIHF). Российские спортсмены, у которых уже есть действующие визы для выступления за канадские клубы, также не смогут принять участия в турнире, в том числе под нейтральным флагом.