Эстония уведомила FIS о недопуске российских спортсменов к соревнованиям
Эстония уведомила Международную федерацию лыжного спорта (FIS), что спортсмены из России и Белоруссии не будут допущены к турнирам на территории страны. Об этом сообщил ERR со ссылкой на письмо минкультуры республики.
По мнению эстонских властей, допуск российских и белорусских спортсменов противоречил бы позиции Таллина по конфликту на Украине.
В начале сентября FIS смягчила требования к предоставлению нейтрального статуса. В частности, федерация упростила процедуру проверки кандидатов и сняла ограничения для спортсменов, связанных с силовыми структурами.
В предстоящем зимнем сезоне Эстония не будет принимать этап Кубка мира по лыжным гонкам. С 18 по 24 января в Отепя запланирован чемпионат мира среди юниоров и спортсменов до 23 лет по лыжным видам спорта. В феврале на стадионе спортивного центра Техванди должен состояться чемпионат мира по биатлону.
11 ноября журналист TSN Горди Миллер сообщил, что Канада не намерена выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, власти страны уведомили об этом Международную федерацию хоккея (IIHF). Российские спортсмены, у которых уже есть действующие визы для выступления за канадские клубы, также не смогут принять участия в турнире, в том числе под нейтральным флагом.
12 ноября МИД Финляндии также ужесточил ограничения на въезд граждан России с необязательными целями. Новые правила распространяются на краткосрочную работу по визе, поездки спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным статусом. Ограничения будут действовать независимо от страны, из которой россияне прибывают в Финляндию.