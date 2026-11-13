ЦБ ждет появления ИИ-помощника для потребителей в 2027 году
Банк России ждет появления ИИ-помощника для потребителей финансовых продуктов в следующем году. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Михаил Мамута в кулуарах форума «Фокус на клиента 2026».
Создание отдельного приложения с ИИ-помощником не планируется. Предполагается, что ИИ-помощник будет встроен в банковские приложения и на сайты банков, а также появится в офлайн-формате. По словам Мамуты, технология носит рекомендательный характер, но кредитные организации поддерживают эту инициативу.
«Рассчитываем, что с нового года [появится ИИ-помощник]. Совсем скоро. Мы готовим сейчас соответствующее письмо, которое будет направлено в адрес кредитных и страховых организаций, поскольку там кроме продуктов банковских таких, как вклад, ипотека и кредитная карта, есть еще и каско», – сказал он (цитата по Frank Media).
«Ведомости» писали в октябре 2025 г., что ИИ-помощника может сделать и предоставить рынку на равных условиях «Ассоциация Финтех» (АФТ). Мамута говорил тогда, что ЦБ уже попробовал эту технологию с узким кругом банков и увидел ее «хорошие перспективы». ИИ-помощник «понятным человеческим языком» объясняет потенциальному покупателю депозита или кредита, на что ему нужно обратить внимание.