ЦБ ждет появления ИИ-помощника для потребителей в 2027 году

«Ведомости» писали в октябре 2025 г., что ИИ-помощника может сделать и предоставить рынку на равных условиях «Ассоциация Финтех» (АФТ). Мамута говорил тогда, что ЦБ уже попробовал эту технологию с узким кругом банков и увидел ее «хорошие перспективы». ИИ-помощник «понятным человеческим языком» объясняет потенциальному покупателю депозита или кредита, на что ему нужно обратить внимание.