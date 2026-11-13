Путин встретится с главой Росимущества

Яковенко отметил, что традиционно большую часть поступлений составляют дивиденды компаний с государственным участием – 521 млрд руб. По его словам, основную часть дивидендов выплачивают компании нефтегазового сектора и банки. В прошлом году Росимущество обеспечило поступление в федеральный бюджет 116 млрд руб. за счет приватизации, аренды и продажи земли, а также аренды казенного имущества. Всего за три года, с 2023 по 2025 г., ведомство обеспечило поступление в бюджет 1,5 трлн руб.