Путин встретится с главой Росимущества
Президент России Владимир Путин 13 ноября проведет встречу с главой Росимущества Вадимом Яковенко. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Это [Росимущество] важнейшее ведомство с точки зрения управления государственным имуществом, реализации госимущества, приватизации и так далее», – заявил представитель Кремля. Кроме того, у российского лидера ожидаются и другие встречи, но они будут носить непубличный характер.
Предыдущая встреча Путина и Яковенко состоялась 12 февраля. Глава Росимущества доложил российскому лидеру, что план работы ведомства в 2025 г. был исполнен в полном объеме. По его словам, Росимущество обеспечило поступление 638 млрд руб. в казну РФ.
Яковенко отметил, что традиционно большую часть поступлений составляют дивиденды компаний с государственным участием – 521 млрд руб. По его словам, основную часть дивидендов выплачивают компании нефтегазового сектора и банки. В прошлом году Росимущество обеспечило поступление в федеральный бюджет 116 млрд руб. за счет приватизации, аренды и продажи земли, а также аренды казенного имущества. Всего за три года, с 2023 по 2025 г., ведомство обеспечило поступление в бюджет 1,5 трлн руб.