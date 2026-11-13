Армия России взяла под контроль Котовку в Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Котовка в Харьковской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
Уточняется, что село было занято благодаря усилиям подразделений группировки войск «Север».
12 октября ВС РФ поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом ВСУ в течение дня. Российские военные нанесли удары беспилотниками. Один из сухогрузов был поражен в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, второй – в порту Черноморск Одесской области.
В тот же день подразделения российской армии поразили в Киевской области промышленное предприятие Кузьминцы (завод «Кератем»), производящее компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет.
11 ноября российские военные установили контроль над населенными пунктами Воскресенка в Запорожской области и Шиловка в ДНР.