Армия России взяла под контроль Котовку в Харьковской области

12 октября ВС РФ поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом ВСУ в течение дня. Российские военные нанесли удары беспилотниками. Один из сухогрузов был поражен в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, второй – в порту Черноморск Одесской области.