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Главная / Политика /

Армия России взяла под контроль Котовку в Харьковской области

Антон Потоков

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Котовка в Харьковской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

Уточняется, что село было занято благодаря усилиям подразделений группировки войск «Север».

12 октября ВС РФ поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом ВСУ в течение дня. Российские военные нанесли удары беспилотниками. Один из сухогрузов был поражен в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, второй – в порту Черноморск Одесской области.

В тот же день подразделения российской армии поразили в Киевской области промышленное предприятие Кузьминцы (завод «Кератем»), производящее компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет.

11 ноября российские военные установили контроль над населенными пунктами Воскресенка в Запорожской области и Шиловка в ДНР.

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