Костин призвал ЦБ продолжить сокращение числа банков в России

2 июля глава Альфа-банка Владимир Верхошинский также назвал избыточным для экономики число кредитных организаций в РФ. По его словам, за пределами топ-20 есть «классические банки» и это вопрос времени, когда у них либо ЦБ отзовет лицензию, либо они сами уйдут из бизнеса.