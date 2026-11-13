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Главная / Финансы /

Костин призвал ЦБ продолжить сокращение числа банков в России

Ксения Наумчик

Председатель правления ВТБ Андрей Костин вновь выступил за дальнейшее сокращение количества банков в России и призвал Банк России продолжить работу в этом направлении. Об этом он заявил на конференции «Фокус на клиента», передает «Интерфакс».

По его словам, конкуренция за клиентов остается крайне жесткой, особенно среди крупнейших банков Москвы. Чтобы сохранять позиции, кредитным организациям приходится постоянно искать новые решения и повышать качество обслуживания, отметил он.

Глава ВТБ признал, что Центробанк за последние десятилетия приложил значительные усилия для уменьшения числа банков, однако, по его мнению, этот процесс необходимо продолжить. Костин добавил, что конкуренция создает для крупных игроков серьезные трудности.

2 июля глава Альфа-банка Владимир Верхошинский также назвал избыточным для экономики число кредитных организаций в РФ. По его словам, за пределами топ-20 есть «классические банки» и это вопрос времени, когда у них либо ЦБ отзовет лицензию, либо они сами уйдут из бизнеса.

По данным Банка России на 1 октября, в стране действуют 300 банков. Из них 210 имеют универсальную лицензию, еще 90 – базовую.

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